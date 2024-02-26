Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что, по оценкам украинской стороны, Россия потеряла убитыми около 180 тысяч, а ее общие безвозвратные потери составляют до полумиллиона.

При этом он опроверг звучащие в российских и американских СМИ данные о том, что Украина потеряла на войне намного больше военных.

Заявление Зеленского звучало так: «31 тысяча украинцев, военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, как там врет Путин со своим брехливым окружением. Но тем не менее каждая эта потеря - это для нас большие потери. Россияне - их погибло 180 тысяч. Всего потерь погибших и раненых в России - 180 тысяч смертей, я не знаю, сколько без вести пропавших у них, знаю, что до 500 тысяч в сумме с ранеными».

Что говорилось об украинских потерях ранее

Украина до сих пор не публиковала официальные данные о своих потерях. Не делает этого и Россия.

Четыре дня назад в интервью американскому каналу Fox News Зеленский сказал, что соотношение российских и украинских потерь убитыми составляет один к пяти. «На одного нашего солдата, который погиб в бою, приходится пять российских солдат», - заявил украинский президент.

«Относительно потерь россиян - по данным вашего Министерства обороны, их более 400 тысяч Верно ли это?» - спросил журналист Fox News. «Ну, они потеряли более 400 тысяч», - сказал в ответ Зеленский.