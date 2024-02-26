«Новости в 7» за 26 февраля: обзор президентского приема, академия МВД вдвое увеличила набор абитуриентов и протесты с критикой правительства

Сегодня в выпуске:

- Кто с кем и в чем: обзор президентского приема в столичном театре «Эстония», посвященного 106-ой годовщине независимости Эстонской республики, факельное шествие в столице

- Это важно: академия МВД вдвое увеличила набор абитуриентов, в Польше накрыли подпольную нарколабораторию и почему норвежский круизный лайнер попал на карантин

- В День независимости EKRE в 11-й раз организовала в Старом городе Таллинна свое традиционное мероприятие - шествие с факелами. Все подробности - в нашем сюжете

- Это интересно: в двух городах Эстонии прошли протесты с критикой правительства, в Харьюмаа на камеру попала рысь, поедающая свою добычу, в Италии лыжник прогнал волка, выбежавшего на лыжню и в Японии инженер собрал свиноцикл

- Выброшенный на улицу мусор - может стать чьим-то сокровищем. Предприимчивая Кенийская компания превращает переработанный пластик, собранный во время уборки пляжей, в морозильники, работающие на солнечной энергии

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 26 февраля.