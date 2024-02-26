Свет пообещал, что в этом году дорожное строительство в Таллинне доставит меньше неудобств

«Крупнейшая стройка этих лет идет по графику: через неделю продолжится строительство трамвайной линии до Ванасадама (Старого порта). Понятно, что работы причиняют неудобства, и людям приходится менять свои привычки, но ситуация не сравнима с прошлым годом, когда были одновременно закрыты несколько важных перекрестков. Мы не будем закрывать перекрестки полностью, но уменьшим пространство для движения», - передает Rus.ERR заявление Света на пресс-конференции.

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Он добавил, что срок действия договора на строительство трамвайной линии до Ванасадама истекает в феврале 2025 года, но большая часть уличных работ завершится этой осенью.

Строительство трамвайной линии в Старый порт начнется 4 марта на участке бульвара Мере между улицами Суур-Раннавярав и Садама, а также на пересечении улиц Ахтри и Хобуяама, в связи с чем произойдут временные изменения в организации движения в центре города.