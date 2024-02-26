Израиль обещает начать операцию в Рафахе. Что сейчас происходит на войне против ХАМАС и кто контролирует сектор Газа

Израиль, объявивший о своих намерениях на прошлой неделе, между тем осознает, что Рафах – последнее относительно безопасное место в секторе Газа, где за время войны скопилось около 1,5 млн палестинцев, и дальше бежать им некуда.

В этой связи израильское военное командование представило правительству Израиля план эвакуации мирных жителей из зон боевых действий. План в настоящий момент находится на рассмотрении военного кабинета.

Что предпринимается в мире?

Ранее Египет, на помощь которого рассчитывали и Израиль, и международные посредники, заявил, что не готов к наплыву палестинских беженцев, и начал экстренно укреплять заградительные сооружения на границе с сектором Газа.

В понедельник в Катаре проходят переговоры с участием представителей арабских и западных стран, а также израильской делегации.

Их цель – найти способы освободить израильских заложников в ближайшее время и не допустить штурма Рафаха. Однако, по словам одного из западных дипломатов, давшего комментарий на условиях анонимности, поводов для оптимизма у участников переговоров пока нет.

Мураль в Израиле Фото: Getty Images

ХАМАС заявляет, что освободит заложников лишь в том случае, если ЦАХАЛ прекратит огонь и полностью уйдет из сектора Газа. Израиль же намерен продолжать операцию до полного уничтожения ХАМАС.