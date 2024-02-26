Пн, 26.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Израиль обещает начать операцию в Рафахе. Что сейчас происходит на войне против ХАМАС и кто контролирует сектор Газа

BBC News Русская служба
Copy
BBC
Более 1,5 млн палестинцев в Рафахе ждут распоряжений, куда им бежать в случае штурма города.
Более 1,5 млн палестинцев в Рафахе ждут распоряжений, куда им бежать в случае штурма города. Фото: Anadolu

У террористической группировки ХАМАС остается все меньше времени, чтобы предотвратить израильский штурм Рафаха, который начнется 10 марта, если до тех пор исламисты не освободят всех израильских заложников, захваченных 7 октября прошлого года.

Израиль, объявивший о своих намерениях на прошлой неделе, между тем осознает, что Рафах – последнее относительно безопасное место в секторе Газа, где за время войны скопилось около 1,5 млн палестинцев, и дальше бежать им некуда.

В этой связи израильское военное командование представило правительству Израиля план эвакуации мирных жителей из зон боевых действий. План в настоящий момент находится на рассмотрении военного кабинета.

Что предпринимается в мире?

Ранее Египет, на помощь которого рассчитывали и Израиль, и международные посредники, заявил, что не готов к наплыву палестинских беженцев, и начал экстренно укреплять заградительные сооружения на границе с сектором Газа.

В понедельник в Катаре проходят переговоры с участием представителей арабских и западных стран, а также израильской делегации.

Их цель – найти способы освободить израильских заложников в ближайшее время и не допустить штурма Рафаха. Однако, по словам одного из западных дипломатов, давшего комментарий на условиях анонимности, поводов для оптимизма у участников переговоров пока нет.

Мураль в Израиле
Мураль в Израиле Фото: Getty Images

ХАМАС заявляет, что освободит заложников лишь в том случае, если ЦАХАЛ прекратит огонь и полностью уйдет из сектора Газа. Израиль же намерен продолжать операцию до полного уничтожения ХАМАС.

В минувшие выходные в Париже представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали, как выразился в интервью CNN советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, «общие контуры соглашения об освобождении заложников в обмен на временное прекращение огня».

Однако пока неясно, как встреча в Париже согласуется с переговорами в Катаре, является ли встреча в столице Катара, Дохе, ее продолжением, или это переговоры другого уровня.

По словам Салливана, президент США Джо Байден пока не посвящен в детали оперативного плана Израиля в Рафахе.

В понедельник генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что израильский штурм Рафаха станет «последним гвоздем в крышку гроба гуманитарных программ в Газе».

Что происходит в секторе Газа

Израильский танк
Израильский танк Фото: Getty Images

Большая часть сектора Газа контролируется израильскими войсками, которые с начала войны последовательно продвигались с севера сектора на юг.

Командование ЦАХАЛ объясняет, что военные проводят операции по обнаружению террористов и уничтожению подземных тоннелей, в которых они скрываются, а также ищут израильских заложников.

Накануне стало известно, что взятый в заложники 7 октября 19-летний солдат бронетанковой бригады Оз Даниэль был убит в тот же день. До сих пор считалось, что он может находиться в руках ХАМАС среди других захваченных израильтян.

Родственники заложников в Израиле постоянно выходят на протесты, требуя от правительства сделать все возможное для возвращения пленников домой. Многие из них считают, что Биньямин Нетаньяху должен принять условия ХАМАС и заключить с ними сделку.

В настоящий момент активные локальные операции проводятся в районе Хан-Юниса, в южной части сектора Газа.

По словам военных, им удается обезвреживать по 20-30 боевиков в день.

Также завершена операция в больнице «Насер», где израильские саперы искали туннели ХАМАС под больничным комплексом.

Как живет Рафах

Население Рафаха в обычное время составляло 250 тысяч человек. Сейчас там скопилось более 1,5 млн палестинцев, бежавших на юг из северных районов сектора.

После объявления Израиля о возможном штурме лишь немногие семьи решили двинуться в сторону побережья, где находится очерченная Израилем небольшая зона безопасности. Большинство остается в городе в ожидании каких-либо дальнейших распоряжений.

Голод в Рафахе
Голод в Рафахе Фото: Getty Images

Десятки тысяч человек живут в центрах временного пребывания, организованных международными гуманитарными организациями.

Обычно они располагаются в школах и других учреждениях, но сейчас многие центры – это обычные шатры или палатки.

«Условия их жизни ужасны - им не хватает самого необходимого для выживания, их преследуют голод, болезни и смерть», - заявил ранее координатор ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс.

Поступают сообщения об остром дефиците продовольствия в Рафахе.

Что дальше?

Пока неясно, как именно будет проходить штурм Рафаха, если он все-таки состоится: какие конкретно цели ставит перед собой Израиль; будет ли это только наземная операция или она пройдет при поддержке с воздуха; когда и как будут эвакуировать мирных жителей.

Возможно, некоторые ответы будут получены по окончании рассмотрения плана штурма израильским военным кабинетом.

беженец в секторе Газа
беженец в секторе Газа Фото: Getty Images

Недавно представители израильского правительства заявили, что война против ХАМАС далека от завершения, но уже сейчас многие игроки обсуждают будущее сектора Газа после войны.

В январе этого года министр обороны Израиля Йоав Галант предложил план управления сектором в будущем: ХАМАС больше не будет контролировать территорию, управлять сектором будет палестинское руководство на определенных условиях, контроль над безопасностью в секторе будет осуществлять Израиль.

Пока всерьез этот план на международном уровне не обсуждался.

В понедельник подал в отставку Мохаммед Штайе, премьер-министр Палестинской автономии, которая контролирует часть Западного берега.

Он объяснил этот шаг желанием обеспечить формирование более широкого консенсуса среди палестинцев по поводу политических договоренностей после войны между Израилем и ХАМАС.

Отставку Штайе должен принять лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас.

BBC
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх