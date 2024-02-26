В январе страховые фирмы Эстонии получили 46,4 миллиона евро премий по страхованию от ущерба

Об этом сообщила пресс-служба Департамента статистики, отметив, что выплаты по требованиям о возмещении страховые фирмы произвели в январе на общую сумму в 28,2 миллиона евро, что на 14,6 процента больше, чем в январе прошлого года.

Премии по страхованию жизни страховые фирмы в январе получили на сумму в 7,55 миллиона евро, что на 6,6 процента больше, чем в январе прошлого года.

Страховые фирмы в январе произвели выплаты по страхованию жизни на общую сумму в 6,5 миллиона евро - это на 2,5 процента меньше, чем в прошлом году.