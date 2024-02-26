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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Более шести тысяч зрителей: сборная Эстонии по баскетболу обыграла Литву при полном аншлаге

Вилле Арике Ярмо Ягомяги
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Во втором матче отборочного турнира чемпионата Европы сборная Эстонии по баскетболу при полном аншлаге обыграла Литву со счетом 65:59. На матче, который прошел в Unibet Arena, присутствовал 6471 зритель.

«Замечательные ребята и замечательные болельщики! Спасибо всем болельщикам, которые пришли сюда сегодня – вы сыграли огромную роль в этой победе. В трудные моменты, когда игроки уставали, им, несомненно, помогали крики толпы», - признал главный тренер сборной Эстонии Юкка Тойяла.

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