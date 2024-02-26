ГАЛЕРЕЯ ⟩ Более шести тысяч зрителей: сборная Эстонии по баскетболу обыграла Литву при полном аншлаге

«Замечательные ребята и замечательные болельщики! Спасибо всем болельщикам, которые пришли сюда сегодня – вы сыграли огромную роль в этой победе. В трудные моменты, когда игроки уставали, им, несомненно, помогали крики толпы», - признал главный тренер сборной Эстонии Юкка Тойяла.