Во втором матче отборочного турнира чемпионата Европы сборная Эстонии по баскетболу при полном аншлаге обыграла Литву со счетом 65:59. На матче, который прошел в Unibet Arena, присутствовал 6471 зритель.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Более шести тысяч зрителей: сборная Эстонии по баскетболу обыграла Литву при полном аншлаге
«Замечательные ребята и замечательные болельщики! Спасибо всем болельщикам, которые пришли сюда сегодня – вы сыграли огромную роль в этой победе. В трудные моменты, когда игроки уставали, им, несомненно, помогали крики толпы», - признал главный тренер сборной Эстонии Юкка Тойяла.