Большие счета за отопление в Нарве: привет из прошлого от приватизации жилого фонда

Прописные истины теплоснабжения

«Во-первых, это повышение тарифа для конечного потребителя, которое было в начале отопительного периода (до 73,35 евро за мВт.час без налога с оборота, вместо прежних 39 евро – А.М. ), - поясняет Рушелюк. – Во-вторых, с 1 января налог с оборота увеличился с 20% до 22%. Это значит, что за отопление, как и за все остальные товары и услуги в нашей стране, приходится платить больше на 2%, и это уже с учетом повышенного тарифа для потребителей».

Рушелюк поясняет, что январь у нас был аномально холодным, это сказалось на теплопотреблении в Нарве, которое в среднем было на четверть выше, чем в январе прошлого года. «Синоптики отмечали, что за последние десять лет на всей территории Эстонии не было настолько холодно, как в этом году, - утверждает он. – Причем те, кто обсуждает эту тему, при сравнении счетов за отопление Нарвы с Таллинном (несмотря на то, что тариф в Таллинне на 8% выше, чем в Нарве) не учитывают, что в Нарве были более низкие температуры. Особенно в начале месяца, когда в Нарве было от 20 до 27 градусов ниже нуля, а в Таллинне - только 15-20 градусов мороза. И среднемесячная январская температура в Нарве была на 3 градуса холоднее, чем в Таллинне».