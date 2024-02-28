В начале февраля жители Нарвы получили коммунальные счета за январь и многих очень неприятно удивили суммы, начисленные за отопление. Для тех, кто оказался владельцем квартиры в определенной группе нарвских многоквартирных домов, это своеобразный бумеранг из 90-х годов прошлого столетия.
Большие счета за отопление в Нарве: привет из прошлого от приватизации жилого фонда
По словам председателя правления AS Narva Soojusvõrk Павла Рушелюка, для роста стоимости в графе «платеж за отопление» за январь 2024 года есть несколько основных причин.
Прописные истины теплоснабжения
«Во-первых, это повышение тарифа для конечного потребителя, которое было в начале отопительного периода (до 73,35 евро за мВт.час без налога с оборота, вместо прежних 39 евро – А.М.), - поясняет Рушелюк. – Во-вторых, с 1 января налог с оборота увеличился с 20% до 22%. Это значит, что за отопление, как и за все остальные товары и услуги в нашей стране, приходится платить больше на 2%, и это уже с учетом повышенного тарифа для потребителей».
При этом руководитель фирмы, обслуживающей теплосети Нарвы, напоминает, что разницу платежей за тепло определяет исключительно теплопотребление каждого конкретного дома. И чем холоднее на улице, тем больше для создания комфортной температуры в квартирах требуется теплоэнергии. Существенное влияние оказывают условия климата в местности, где живут собственники недвижимости.
Рушелюк поясняет, что январь у нас был аномально холодным, это сказалось на теплопотреблении в Нарве, которое в среднем было на четверть выше, чем в январе прошлого года. «Синоптики отмечали, что за последние десять лет на всей территории Эстонии не было настолько холодно, как в этом году, - утверждает он. – Причем те, кто обсуждает эту тему, при сравнении счетов за отопление Нарвы с Таллинном (несмотря на то, что тариф в Таллинне на 8% выше, чем в Нарве) не учитывают, что в Нарве были более низкие температуры. Особенно в начале месяца, когда в Нарве было от 20 до 27 градусов ниже нуля, а в Таллинне - только 15-20 градусов мороза. И среднемесячная январская температура в Нарве была на 3 градуса холоднее, чем в Таллинне».
Как начисляют платежи
Рушелюк объясняет, что приборы учета в каждом доме фиксируют суммарный объем тепловой энергии, потребленной жителями дома за месяц. «А квартирное товарищество (КТ) уже само разделяет плату за отопление и плату за подогрев холодной воды, из которой сделали горячую», - говорит он. То есть, например, если кто-то из жильцов пользовался горячей водой, но не указал, сколько ее потратил, то стоимость ее подогрева будет начислена на отопление и разделена на всех жителей дома.
Ваше жилье принадлежит вам
Итак, все просто - чем больше будет потребление теплоэнергии по дому, тем больше будут суммы в счетах. И единственный путь их уменьшить - заниматься энергосбережением, то есть утеплением дома, модернизацией его систем и повсеместной экономией.
Однако недаром говорится, что дьявол прячется в деталях. Говоря об эффективности утепления и модернизации домов, нельзя забывать и о том, что в Нарве (как, впрочем, и во всей Эстонии) есть дома очень старые, построенные по упрощенным проектам, не предусматривающим сколько-нибудь серьезное утепление. Они часто строились в шестидесятые годы прошлого столетия, как относительно временное жилье. Именно в таких малоквартирных домах, высотой от двух до четырех этажей, сегодня в Нарве стоимость отопления достигает пяти евро за квадратный метр квартиры.
Правления квартирных товариществ таких домов сообщают, что расчетные затраты, например, на полное утепление их зданий показывают умопомрачительные суммы, совершенно неподъемные для жильцов, даже если государство компенсирует 70%. Это проблема не только одной Нарвы. По данным министерства экономики, примерно пятая часть многоквартирных домов в Эстонии из-за своего состояния, без капитальной реновации, скорее всего, надо будет выводить из эксплуатации уже не позднее, чем лет через десять. К сведению - примерно половина многоквартирных домов в Эстонии было построено до 1970 года.
По мнению председателя правления нарвского КТ «Масина 5» Елены Вальме, сегодня собственники квартир в таких домах ощущают последствия всеобщей приватизации, проведенной в Эстонии в девяностых годах прошлого века. «Не знаю, было ли какое-то тогда снижение стоимости для старых домов, но в Нарве ко времени повальной приватизации жилья многим домам уже было не менее 30 лет, - вспоминает она. - Их амортизация составляла около 60%. Цена жилья тогда была рыночной, и людям приходилось выкупать у государства квартиры в изношенных домах».
Напомним, что государственная программа приватизации жилого фонда в Эстонии осуществлялась в девяностых годах с помощью оплаты квартир так называемыми «желтыми картами». В этих выдаваемых жителям Эстонии бумагах желтого цвета фиксировалась денежная оценка трудового стажа. Двадцать лет стажа примерно соответствовали цене средней по площади двухкомнатной квартиры. Таким вот образом Эстония передала практически все жилье из государственной собственности в частные руки, одновременно снимая с себя всякую ответственность за содержание жилого фонда.
И вот выкупившие в свое время квартиры в дряхлых домах люди получают теперь обратно «бумеранг» в виде больших платежей за тепло, поскольку из-за тонких стен, трещин в домах, неутепленных крыш и фундаментов и прочих «стариковских болезней» ветхих домов они сегодня в прямом смысле слова обогревают улицу.
Дальше будет хуже?
«Да, ситуация плачевная, но все это не означает, что не нужно ничего делать, - говорит Елена Вальме. - Пора осознать, что за своей собственностью надо ухаживать. И принимать хотя бы посильные, постепенные меры по снижению теплопотребления». Она уверена, что чем дольше тянуть с решениями по данному вопросу, тем дороже будет обходиться тепло в домах. Судя по всему, отопление будет только дорожать.
В многоэтажных домах Нарвы, которые строились позже и уже с определенными теплосберегающими технологиями, стоимость отопления составляет в среднем немногим более трех евро на квадратный метр. А в тех зданиях, которые уже хотя бы частично утеплены за счет уже взятых кредитов или просто повышения сборов с собственников квартир, и модернизированы системы, отопление обходится даже в 1,8 евро за квадратный метр.
«В тех домах, где позаботились о выполнении энергосберегающих мероприятий по энергоэффективности дома для сбережения тепла, объем потребленной тепловой энергии меньше, поскольку значительная ее часть остается в доме, - подтверждает Павел Рушелюк. - Кроме того, качество услуг отопления выше и экономия денежных средств собственников больше в тех домах, где внутридомовая система теплоснабжения эффективно отрегулирована».
Действительно, имеющая иногда место разница в начислениях за одинаковые квартиры в двух конструктивно одинаковых домах свидетельствует о разном объеме теплопотребления. И конечно, чем лучше отрегулирована система внутридомовых коммуникаций, произведена подготовка к отопительному сезону, утеплены окна и стены, установлена и настроена автоматика, тем меньше дом будет потреблять тепла и тем ниже будет платеж.
Мартовское тепло
Ну, а очередное повышение стоимости тепла в Нарве ждать себя не заставило - оно случится уже с 1 марта. «В соответствии с требованиями законодательства теплосеть может ходатайствовать об установлении ценовой формулы сроком до трех лет, - пояснил Павел Рушелюк. - Предыдущая формула действовала до 8 января 2024 года. И в связи с завершением 3-летнего срока действия прошлой ценовой формулы, Департамент конкуренции проверил и пересмотрел ценовую формулу сетевого тарифа на зону теплоснабжения города Нарва».
По утверждению Рушелюка, предприятие Narva Soojusvõrk провело максимально возможное сокращение постоянных расходов, связанных с распределением и продажей тепла и влияющих на ценовую формулу, чтобы рост установленного ценовой формулой сетевого тарифа был минимальным. «Благодаря сокращению расходов и направленным на повышение эффективности мерам, предельная цена на тепло вырастет с 1 марта лишь на +0,6%, составив 73,78 евро за мВт.ч, - подчеркивает руководитель нарвских теплосетей. - То есть действующая сейчас предельная цена 73,35 мВт.ч вырастет всего на 0,43 мВт.ч».
Рушелюк также заявляет, что вопреки сомнениям, высказываемым в социальных сетях, нарушений в ценообразовании просто не может быть. «Цену на тепло в Эстонии регулирует Закон о центральном отоплении, и предельная цена на тепло, продаваемое в зоне теплоснабжения города Нарва, формируется на основе затратной формулы, - сказал он. - Утверждением формулы предельной цены и контролем затратной составляющей предельной цены на тепло занимается Департамент конкуренции. Департамент конкуренции утверждает только обоснованную предельную цену на тепло с учетом затратной составляющей, и если цена не обоснована, то ее и не утверждают».