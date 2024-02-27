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При пожаре в жилом доме погибла женщина

rus.postimees.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Pärnu Postimees

В ночь на 27 февраля Центр тревоги получил сообщение о пожаре в деревянном жилом доме на улице Кунгла в Курессааре и о том, что в доме могут находиться два человека, пишет Rus.ERR.

К моменту прибытия спасателей пламя уже вырывалось через крышу, а из горящего дома самостоятельно смог выбраться мужчина.

Тело погибшей женщины спасатели обнаружили через полчаса после звонка в Центр тревоги. Причина пожара пока не установлена.

В этом году в пожарах в Эстонии погибли 13 человек.

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