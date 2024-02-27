В ночь на 27 февраля Центр тревоги получил сообщение о пожаре в деревянном жилом доме на улице Кунгла в Курессааре и о том, что в доме могут находиться два человека, пишет Rus.ERR.
При пожаре в жилом доме погибла женщина
К моменту прибытия спасателей пламя уже вырывалось через крышу, а из горящего дома самостоятельно смог выбраться мужчина.
Тело погибшей женщины спасатели обнаружили через полчаса после звонка в Центр тревоги. Причина пожара пока не установлена.
В этом году в пожарах в Эстонии погибли 13 человек.