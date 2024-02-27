Опрос: почти 80% жителей Эстонии выступают против введения автомобильного налога

Правительство хочет ввести в Эстонии налог на автотранспорт с 2025 года, и в этом месяце законопроект прошел первое чтение в Рийгикогу. Против введения налога на автомобили категорически возражает оппозиция, и налог на автомобили в его нынешнем виде также вызвал разногласия внутри коалиции. В ходе последнего опроса общественного мнения, выяснялось, как население относится к налогу на автомобили.

На тему налога на автомобиль респондентам был задан вопрос «Как вы относитесь к введению налога на автомобиль в Эстонии?». 76% ответили «Не поддерживаю» или «В какой-то степени не поддерживаю», 19% – «В какой-то степени поддерживаю» или «Поддерживаю» и 5% ответили «Не знаю».

Сторонники налога на автомобили составляют большинство только среди избирателей Партии реформ - 62% «за» и 31% «против». 97% избирателей EKRE, 94% избирателей Центристской партии, 92% избирателей «Отечества», 60% избирателей СДПЭ и 54% избирателей «Ээсти 200» не поддерживают введение налога на автомобили.

В ходе аналогичного опроса, проведенного в июле прошлого года, 72% респондентов заявили, что не поддерживают налог на автомобили, а 21% - что поддерживают.

Последний опрос был проведен 23 февраля в интернете. В нем приняли участие около 1000 человек.