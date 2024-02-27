Котсар о победном матче: мы постоянно общались и учились ежеминутно

«Мощно! Публика была классная, помогла нам получить эмоцию, с помощью которой мы смогли сильнее сыграть в защите. Защита была очень хорошей. Все парни играли очень хорошо, все было очень здорово!» - это была первая эмоция Котсара после игры.

Тренеры дали игрокам четкий сигнал: предстоит физически тяжелое соревнование.

Котсар прокомментировал: «Мы знали, что нам нужно быть физически сильными, бороться всю игру, ничего не дается легко. Парни с этим тоже справились. Мы боролись за каждый мяч, и это сыграло свою роль».

Во втором периоде Литва набрала всего 22 очка, в том числе 9 очков в последней четверти.

«Главное — держаться вместе и этому мы учимся во время игры. Мы постоянно общаемся друг с другом. С каждой минутой и в каждой ситуации все сильнее изучаем друг друга, учимся на площадке чувствовать наших соперников. Поэтому последние четверти обеих игр были очень хорошими», - объяснил Котсар.

Напомним, в пятничной игре против Северной Македонии в Скопье Эстония к перерыву отставала 36:43 и лишь в самом конце вырвалась вперед 72:62, то есть за 18,5 минут совершила спурт 36:19.

Теперь в матче с Литвой Эстония, помимо прекрасной оборонительной работы второго периода, сумела еще и оставить соперников сухими почти на шесть минут в середине первого периода, набрать 16 очков подряд и выйти вперед 28:18.