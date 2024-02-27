СМИ: Россия в 2023 году ввезла из ЕС подсанкционных товаров минимум на 450 млн евро

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированных европейских чиновников.

Как свидетельствуют внутренние данные ЕС, прямая официальная торговля большинством подсанкционных товаров между ЕС и Россией упала после начала полномасштабной войны в Украине, резко вырос экспорт этих товаров в третьи страны.

Среди них Bloomberg приводит Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию и Китай, а также соседние с Россией Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армению.

В материале говорится, что подсанкционные товары продолжают попадать в РФ из-за пробелов в санкционном режиме Евросоюза. Собеседники Bloomberg считают, что государства-члены и компании сознательно или бессознательно делают слишком мало, чтобы остановить торговлю со страной-агрессором.

Данные ЕС также свидетельствуют о том, что дочерние компании и субподрядчики некоторых европейских фирм, работающих за рубежом, производят санкционные товары и экспортируют их в Россию через посредников.

В то же время правила ЕС допускают некоторые исключения для экспорта в Россию товаров двойного назначения по таким причинам, как гуманитарная потребность, чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, стихийные бедствия и медицинское использование.

Из данных, с которыми ознакомился Bloomberg, следует, что с начала вторжения России в Украину до декабря 2023 года ряд стран-членов ЕС выдали разрешений на такой экспорт на сумму более 560 миллионов евро и отклонили – на сумму более двух миллиардов евро.

Ранее также стало известно, что британские оборудование и техника на сотни миллионов фунтов стерлингов продолжают попадать в Россию через страны Южного Кавказа и Центральной Азии, в частности Кыргызстан, Армению и Узбекистан.