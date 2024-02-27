Рекордное число людей запросило в Эстонии статус международной защиты

Статус временной защиты запросили 8782 военных беженца из Украины. Заявителей на статус международной защиты было 3984, из них подавляющее большинство – 3776 человек – также были гражданами Украины. На втором месте среди просителей статуса международной защиты оказались граждане России, всего 73 заявления. 18 заявления подали граждане Беларуси. Пятерку стран, представители которых запрашивали международную защиту в Эстонии, завершают Афганистан и Грузия – соответственно 16 и 13 заявлений.

Эксперт Бюро идентичности и статуса Марины Пылдма отмечает, что на число желающих получить международную защиту сильно влияет война в Украине, и до 2022 года число просителей этого статуса редко превышало сотню.

«Уже второй год подряд к нашим границам прибывает рекордное число людей, нуждающихся в защите. Эстония остается открытой для тех, кто бежит от войны, но мы также уделяем большое внимание тому, чтобы здесь не оказались люди, которые могут быть опасны для нашего общественного порядка и безопасности», - сказала Пылдма и добавила, что в случае с получением статуса международной защиты каждый случай рассматривается индивидуально, поскольку необходимо выяснить все обстоятельства. Тот человек, которые действительно нуждается в помощи и защите, получит их.

Помимо обработки первичных прошений в прошлом году Департамент полиции и погранохраны столкнулся также с необходимостью продлевать статус людей, получивших временную защиту. Всего за продлением статуса временной защиты обратилось 33 215 человек.

«С начала полномасштабной войны мы выдавали приехавшим сюда гражданам Украины статус временной защиты сроком на один год. Поэтому в прошлом году появилась необходимость продлить этот статус очень большому числу людей практически одновременно. Для быстрого и удобного продления статуса временной защиты была разработана новая онлайн-среда, которая уменьшила и нагрузку на наши бюро обслуживания», - описала ситуацию Марина Пылдма, и уточнила, что сейчас все выдаваемые статусы временной защиты действительны до 3 марта 2025 года.

Всего с февраля 2022 года в Эстонии статус временной защиты получили 50 654 человека. Статус временной защиты – это разновидность статуса международной защиты.

В 2022 году всего 2940 человек предоставили заявление на получение статуса международной защиты в Эстонии. В 2021 году до начала полномасштабной войны в Украине статус международной защиты запросили всего 80 человек.