Колонка Postimees ⟩ Украина уже выиграла эту войну, но Россия ее еще не проиграла

Для Украины было победой то, что Россия не преуспела в блицкриге. Победой стало освобождение больших территорий вокруг Харькова и освобождение Херсона в 2022 году. Также победой стало постепенное уничтожение почти пятой части Черноморского флота России, из-за чего оккупанты были вытеснены из северо-западной части моря, а экспорт зерна функционирует. Несомненно, победа для Украины заключается в том, что, кроме единичных стран-парий, таких как Северная Корея, Венесуэла или Эритрея, никто не сомневается в том, кто является агрессором. Агрессором является Россия, а Путин объявлен в международный розыск как военный преступник.

Однако Россия еще не проиграла эту войну, потому что Запад недооценил ее. Для всех стала большой неожиданностью равнодушие российского общества к войне, несмотря на колоссальные человеческие и технические потери. На Западе не верили, что Россия отправит человеческие массы на смерть, как в самых кровавых сражениях Второй мировой войны. Но именно так и случилось. Теоретически после президентских выборов, в результатах которых мы даже не сомневаемся, Путин может мобилизовать еще полмиллиона человек.