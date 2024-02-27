Помимо годовщины Эстонской Республики, 24 февраля - это также грустная дата: прошло два года с начала полномасштабного нападения России на Украину. Сейчас, как никогда, верно высказывание, появившееся несколько лет назад, что Украина уже выиграла эту войну, но Россия ее еще не проиграла.
Колонка Postimees ⟩ Украина уже выиграла эту войну, но Россия ее еще не проиграла
Для Украины было победой то, что Россия не преуспела в блицкриге. Победой стало освобождение больших территорий вокруг Харькова и освобождение Херсона в 2022 году. Также победой стало постепенное уничтожение почти пятой части Черноморского флота России, из-за чего оккупанты были вытеснены из северо-западной части моря, а экспорт зерна функционирует. Несомненно, победа для Украины заключается в том, что, кроме единичных стран-парий, таких как Северная Корея, Венесуэла или Эритрея, никто не сомневается в том, кто является агрессором. Агрессором является Россия, а Путин объявлен в международный розыск как военный преступник.
Однако Россия еще не проиграла эту войну, потому что Запад недооценил ее. Для всех стала большой неожиданностью равнодушие российского общества к войне, несмотря на колоссальные человеческие и технические потери. На Западе не верили, что Россия отправит человеческие массы на смерть, как в самых кровавых сражениях Второй мировой войны. Но именно так и случилось. Теоретически после президентских выборов, в результатах которых мы даже не сомневаемся, Путин может мобилизовать еще полмиллиона человек.
Но не исключено, что при этом Россия в очередной раз недооценивает Запад. Путин впервые недооценил Запад в надежде, что нападение на Украину пройдет лишь в «атмосфере неодобрения», как это произошло после оккупации и аннексии Крыма в 2014 году, после чего нормальная жизнь более или менее восстановится. Не восстановилась. Путин получил беспрецедентные международные санкции, и, несмотря на то, что военная помощь Украине оказывалась «слишком мало, слишком поздно», все красные линии России пересекаются одна за другой. Украина располагает ракетными установками HIMARS, Украина получила танки Leopard 2 и скоро будет иметь истребители F-16.
В другой раз Путин может пойти против Запада, начав войну на истощение в надежде, что тот устанет и совместная поддержка Украины демократическими странами рухнет в гибридных атаках российских фабрик троллей. До сих пор российская тактика запугивания давала Путину время, прибытие важной военной помощи в Украину задерживалось. Если бы Киев получил все необходимое в больших количествах до и после операции по освобождению Харькова, война, вероятно, уже была бы окончена.
Однако Путин может взять на вооружение миф времен своей Великой Отечественной войны. Русские могут идти в бой с шинелями и винтовками времен Второй мировой войны, но, вопреки популярному мифу, этого было недостаточно, чтобы победить фашистов. Для этого также требовались американские консервы, вездеходы, самолеты. На этот раз украинцам срочно нужно все это для победы.