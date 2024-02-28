Украинский волонтер Александр Любышко: Запорожье готовится к обороне

Я был в шоке, потому что за день до этого наши ребята заезжали, и платили тысячи злотых штрафов за какие-то выдуманные небылицы. Мы заплатили тысячу злотых штрафа за то, что машину перегоняет не английский хозяин автомобиля. Мы им показываем купчую на автомобиль, но они и слушать не хотели. Хотя в той же Польше работает такая же схема покупки автомобилей, но они и слышать ничего не хотели.

Хотя есть и позитивные моменты, однако в последнее время их все меньше и меньше. У меня был опыт, когда я за четверо суток загнал в Украину четыре автомобиля, и каждый раз был какой-то новый «опыт» общения с польскими таможенниками. На одной и той же таможне, но в разные смены.

- Где вы находите эти автомобили?

- В Европе мы находим автомобили в основном на торговых площадках. В Британии находятся наши ребята из Мелитополя, и по объявлениям находят автомобили. Ездят по селам, бороздят просторы Британии, потому что там купить на площадке будет дороже.

Волонтер из Мелитополя Александр Любышко пригнал очередной автомобиль на фронт. Фото: Частный архив Александр Любышко

- Вот вы, кстати, вспомнили свой родной Мелитополь, который сейчас оккупирован. У вас там был бизнес, насколько мне известно. Вы сейчас живете в Запорожье. Чем вы там сейчас занимаетесь?