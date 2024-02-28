На днях российская пропаганда раздула шум вокруг истории о том, как близ Лондона кто-то повредил несколько джипов, которые стояли на парковке у станции техобслуживания. Машины предназначались для украинской армии, поэтому российская пропаганда преподнесла этот инцидент как бунт неких мигрантов против Украины. Редакция Rus.Postimees разыскала волонтера, которому принадлежали те автомобили. В «Украинской студии» разговор с ним шел не только об очередной лжи российской пропаганды, но и о том, чем сейчас живет прифронтовая Украина.
Украинский волонтер Александр Любышко: Запорожье готовится к обороне
Совсем недавно российские пропагандистские телеграм-каналы раздули невероятную шумиху, вокруг, на первый взгляд, малозначительного события. В пригороде Лондона кто-то повредил несколько джипов, которые стояли на парковке у станции техобслуживания. Позже стало известно, что эти автомобили действительно предназначались для ВСУ, и пророссийские медиа-ресурсы представили это как акцию неких мигрантов против Украины и против поддержки ВСУ. Естественно, фигурировали версии, что это сделали поляки, которых российские Z-блогеры даже предлагали наградить.
- Александр, расскажите, пожалуйста, о нападении вандалов на ваши джипы. Что это было?
- По моему личному мнению, это не имеет никакого отношения к тому, что эти автомобили предназначались к отправке в Украину. Доказательство этому очень простое, оно есть на видео: там много разбитых автомобилей, а не только те, которые мне принадлежат.
Это большая парковка, вокруг которой сосредоточено четыре или пять станций техобслуживания. Одновременно там находилось около сорока автомобилей, а пострадало больше двадцати. Никакой идентификации, что эти автомобили принадлежат ВСУ, не было. Я как собственник этих автомобилей не вижу здесь политики. Рядом находились автомобили, которые пострадали сильнее.
- А что сказали работники станции, по их словам, что это было?
- Мы знаем, что в каждом городе есть небезопасные места, но это место не славится криминогенной обстановкой. Я вам скажу даже больше: сейчас на этой площадке у нас стоит один пикап, который готовят к отправке на фронт.
Да, может, мы поступаем глупо и нерационально, но у нас нет лишних средств на аренду. А туда нас пускают бесплатно, и даже после этого инцидента мы продолжаем оставлять там машины.
- Я так понимаю, что эти автомобили подлежат ремонту, да?
- Так или иначе, для нас это первый опыт, когда мы купили автомобили после ДТП. До этого мы покупали автомобили либо целые, либо с нерабочими двигателями. Мы частично нашли для них стекла, но перевезти их не можем, потому что ехать на машинах с побитыми стеклами и фарами по территории ЕС - это сразу штраф.
- Один из моих знакомых волонтеров, который возит для ВСУ джипы из стран Балтии, сказал, что стало намного труднее находить автомобили такого типа. Вы тоже сталкиваетесь с подобными трудностями?
- У нас только одна проблема - найти автомобиль по приемлемой цене. Нет проблем с перевозкой, но найти бюджетный автомобиль - уже проблема.
- Но к таким автомобилям ведь предъявляются определенные требования, не так ли?
- Первый параметр - это полный привод, когда все четыре колеса автомобиля ведущие, и машины идут по определенной градации: кроссоверы, или так называемые детские паркетники типа Nissan X-trail - маленькие джипы, которые используются в основном бойцами разведки, либо операторами FPV-дронов. То есть, маленький джип, с небольшим клиренсом для мелких задач.
Потом идут большие джипы типа Pajero Sport, которые перевозят больше грузов и личного состава, обладают лучшей проходимостью. Но самые популярные - это пикапы, которые, к сожалению, и самые дорогие.
- В момент нападения в Англии на ваши автомобили российская пропаганда подняла шумиху в соцмедиа и в своей прессе. Вы отслеживали, как это все происходило?
– Ну, пропаганда, как всегда все перекрутила. Все начали винить в этом поляков. Потому что в моем посте было написано следующее: в связи с протестами на польской границе мало того, что я не знаю, как ввезти эти автомобили в Украину, так еще и в Англии вандалы подключились. Ну и люди это использовали по-своему: мол, поляки вообще совесть потеряли, зерно высыпают, машины для ВСУ бьют и так далее.
По поводу поляков подхватили в украинском сегменте интернета, а z-пропагандисты обвинили во всем нас: мол, у нас все машины застрахованы, мы их сами побили, чтобы получить страховку, а на вырученные деньги купить новые автомобили. Ну и конечно они восхваляли тех людей, которые побили машины, «давали» им ордена героев России, да и говорили так, что, мол, в целом они молодцы, все правильно делают.
- Вы упомянули Польшу. В данный момент вы испытываете трудности с переправкой гуманитарного груза через польскую границу в связи с протестами на границе?
- Скажу непопулярную вещь: более чем полгода польская таможня ведет себя немного неадекватно на некоторых пограничных пунктах. Я заезжаю с машиной по техпаспорту, с купчей, на машину есть страховка, но просроченный техосмотр. Польская проверяющая сказала, что нельзя ехать без техосмотра и куда-то удалилась. Через сорок минут возвращается с листом, на котором есть все печати и водяные знаки, там был продлен техосмотр еще на десять дней. Они мне выписали еще на десять дней, чтобы нас в Украине никто не тронул.
Я был в шоке, потому что за день до этого наши ребята заезжали, и платили тысячи злотых штрафов за какие-то выдуманные небылицы. Мы заплатили тысячу злотых штрафа за то, что машину перегоняет не английский хозяин автомобиля. Мы им показываем купчую на автомобиль, но они и слушать не хотели. Хотя в той же Польше работает такая же схема покупки автомобилей, но они и слышать ничего не хотели.
Хотя есть и позитивные моменты, однако в последнее время их все меньше и меньше. У меня был опыт, когда я за четверо суток загнал в Украину четыре автомобиля, и каждый раз был какой-то новый «опыт» общения с польскими таможенниками. На одной и той же таможне, но в разные смены.
- Где вы находите эти автомобили?
- В Европе мы находим автомобили в основном на торговых площадках. В Британии находятся наши ребята из Мелитополя, и по объявлениям находят автомобили. Ездят по селам, бороздят просторы Британии, потому что там купить на площадке будет дороже.
- Вот вы, кстати, вспомнили свой родной Мелитополь, который сейчас оккупирован. У вас там был бизнес, насколько мне известно. Вы сейчас живете в Запорожье. Чем вы там сейчас занимаетесь?
- 27 февраля исполняется ровно два года, как я выехал из Мелитополя. Большую часть времени наш фонд работает в Запорожье, возле линии фронта. В начале войны у нас там был организован штаб по эвакуации людей из зоны оккупации. Мы их встречали, помогали день-два прийти в себя, и дальше отправляли поездами-автобусами дальше. Из Запорожья в зону оккупации мы отправляли помощь, когда еще были какие-то связи. Сейчас это все остановлено и наш фонд занимается помощью Вооруженным силам Украины.
- Насколько мне известно, у вас был строительный бизнес в Мелитополе.
- Да, мы занимались реконструкцией социальной и бюджетной сферы: школы, садики, строительство инфраструктурных объектов городской и социальной сферы. Но в данный момент моего бизнеса уже нет.
- Оккупационные власти что-то строят?
– За три года перед полномасштабным вторжением в Мелитополе было построено около десяти инфраструктурных объектов, как ледовая арена, и бассейн, например. А пропагандистские телеграм-каналы сейчас представляют все это как достижения России. Но дороги они делают.
Они очень хорошо работают с психологией. Помню, как техничка в школе в Крыму получала зарплату в 50 000 рублей, в то же время директор школы где-то в Рязани получал до 20 000. Тот же принцип пока работает в Мелитополе, идет вливание больших денег, чтобы создать картинку. Но население, которое все воспринимает через холодильник, довольно таким положением вещей.
Да, у них повысили пенсии, низкие цены на энергоносители, но продукты питания и средства личной гигиены не качественны и стоят очень дорого.
- Как в целом ситуация в Запорожье?
- Город сильно обстреливается ракетами С-300. Но люди привыкли к войне. Многие, кто приезжает в Запорожье из-за границы, удивляются: две минуты как был взрыв, свистели сирены, а люди уже сидят в кафе, ходят в банки, живут своей жизнью. Люди адаптировались. Где-то там взрывается, но человек идет на работу, в магазин, и так далее. Что касается воды, электричества, то в самые тяжелые дни все быстро восстанавливалось.
- Недавно в одном из интервью человека, который называет себя главой Запорожской области России, он сказал о депортациях жителей области и в том числе - и вашего родного Мелитополя. Вы что-то слышали об этом, депортации - действительно массовое явление?
- Да. Более того, я лично вывозил таких людей из серой зоны, куда их доставляют оккупанты. Причина их депортации как раз названа в том интервью: они избавляются от всех несогласных с курсом России на этих территориях. Этих людей они считают опасными для общества.
Но на днях вышло еще более смешное интервью, где тот же человек говорит о том, что никто не может преследоваться за вероисповедание, за язык, который он использует. При этом в Мелитополе было закрыто 80 процентов церквей, которые работали до полномасштабного вторжения.
- В данный момент областной центр, город Запорожье активно готовится к возможному наступлению российской армии на город. Знаю, что вы также принимаете участие в этой подготовке. Расскажите, что делается, как город готовится к встрече с врагом?
- Многое я рассказать не могу, но город действительно готовится к боевым действиям. Идет подготовка к обороне города, строятся фортификации. Идет постройка целого комплекса оборонных сооружений, защиты против наступления и пехоты, и техники.
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