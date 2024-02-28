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Украинский волонтер Александр Любышко: Запорожье готовится к обороне

Дмитрий Мороз
, журналист
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На днях российская пропаганда раздула шум вокруг истории о том, как близ Лондона кто-то повредил несколько джипов, которые стояли на парковке у станции техобслуживания. Машины предназначались для украинской армии, поэтому российская пропаганда преподнесла этот инцидент как бунт неких мигрантов против Украины. Редакция Rus.Postimees разыскала волонтера, которому принадлежали те автомобили. В «Украинской студии» разговор с ним шел не только об очередной лжи российской пропаганды, но и о том, чем сейчас живет прифронтовая Украина.

Совсем недавно российские пропагандистские телеграм-каналы раздули невероятную шумиху, вокруг, на первый взгляд, малозначительного события. В пригороде Лондона кто-то повредил несколько джипов, которые стояли на парковке у станции техобслуживания. Позже стало известно, что эти автомобили действительно предназначались для ВСУ, и пророссийские медиа-ресурсы представили это как акцию неких мигрантов против Украины и против поддержки ВСУ. Естественно, фигурировали версии, что это сделали поляки, которых российские Z-блогеры даже предлагали наградить.

- Александр, расскажите, пожалуйста, о нападении вандалов на ваши джипы. Что это было?

- По моему личному мнению, это не имеет никакого отношения к тому, что эти автомобили предназначались к отправке в Украину. Доказательство этому очень простое, оно есть на видео: там много разбитых автомобилей, а не только те, которые мне принадлежат.

Это большая парковка, вокруг которой сосредоточено четыре или пять станций техобслуживания. Одновременно там находилось около сорока автомобилей, а пострадало больше двадцати. Никакой идентификации, что эти автомобили принадлежат ВСУ, не было. Я как собственник этих автомобилей не вижу здесь политики. Рядом находились автомобили, которые пострадали сильнее.

- А что сказали работники станции, по их словам, что это было?

- Мы знаем, что в каждом городе есть небезопасные места, но это место не славится криминогенной обстановкой. Я вам скажу даже больше: сейчас на этой площадке у нас стоит один пикап, который готовят к отправке на фронт.

Да, может, мы поступаем глупо и нерационально, но у нас нет лишних средств на аренду. А туда нас пускают бесплатно, и даже после этого инцидента мы продолжаем оставлять там машины.

- Я так понимаю, что эти автомобили подлежат ремонту, да?

- Так или иначе, для нас это первый опыт, когда мы купили автомобили после ДТП. До этого мы покупали автомобили либо целые, либо с нерабочими двигателями. Мы частично нашли для них стекла, но перевезти их не можем, потому что ехать на машинах с побитыми стеклами и фарами по территории ЕС - это сразу штраф.

- Один из моих знакомых волонтеров, который возит для ВСУ джипы из стран Балтии, сказал, что стало намного труднее находить автомобили такого типа. Вы тоже сталкиваетесь с подобными трудностями?

- У нас только одна проблема - найти автомобиль по приемлемой цене. Нет проблем с перевозкой, но найти бюджетный автомобиль - уже проблема.

- Но к таким автомобилям ведь предъявляются определенные требования, не так ли?

- Первый параметр - это полный привод, когда все четыре колеса автомобиля ведущие, и машины идут по определенной градации: кроссоверы, или так называемые детские паркетники типа Nissan X-trail - маленькие джипы, которые используются в основном бойцами разведки, либо операторами FPV-дронов. То есть, маленький джип, с небольшим клиренсом для мелких задач.

Потом идут большие джипы типа Pajero Sport, которые перевозят больше грузов и личного состава, обладают лучшей проходимостью. Но самые популярные - это пикапы, которые, к сожалению, и самые дорогие.

- В момент нападения в Англии на ваши автомобили российская пропаганда подняла шумиху в соцмедиа и в своей прессе. Вы отслеживали, как это все происходило?

– Ну, пропаганда, как всегда все перекрутила. Все начали винить в этом поляков. Потому что в моем посте было написано следующее: в связи с протестами на польской границе мало того, что я не знаю, как ввезти эти автомобили в Украину, так еще и в Англии вандалы подключились. Ну и люди это использовали по-своему: мол, поляки вообще совесть потеряли, зерно высыпают, машины для ВСУ бьют и так далее.

Публикация в пропагандистском телеграм-канале о «нападении мигрантов на украинские автомобили».
Публикация в пропагандистском телеграм-канале о «нападении мигрантов на украинские автомобили». Фото: скриншот

По поводу поляков подхватили в украинском сегменте интернета, а z-пропагандисты обвинили во всем нас: мол, у нас все машины застрахованы, мы их сами побили, чтобы получить страховку, а на вырученные деньги купить новые автомобили. Ну и конечно они восхваляли тех людей, которые побили машины, «давали» им ордена героев России, да и говорили так, что, мол, в целом они молодцы, все правильно делают.

- Вы упомянули Польшу. В данный момент вы испытываете трудности с переправкой гуманитарного груза через польскую границу в связи с протестами на границе?

- Скажу непопулярную вещь: более чем полгода польская таможня ведет себя немного неадекватно на некоторых пограничных пунктах. Я заезжаю с машиной по техпаспорту, с купчей, на машину есть страховка, но просроченный техосмотр. Польская проверяющая сказала, что нельзя ехать без техосмотра и куда-то удалилась. Через сорок минут возвращается с листом, на котором есть все печати и водяные знаки, там был продлен техосмотр еще на десять дней. Они мне выписали еще на десять дней, чтобы нас в Украине никто не тронул.

Я был в шоке, потому что за день до этого наши ребята заезжали, и платили тысячи злотых штрафов за какие-то выдуманные небылицы. Мы заплатили тысячу злотых штрафа за то, что машину перегоняет не английский хозяин автомобиля. Мы им показываем купчую на автомобиль, но они и слушать не хотели. Хотя в той же Польше работает такая же схема покупки автомобилей, но они и слышать ничего не хотели.

Хотя есть и позитивные моменты, однако в последнее время их все меньше и меньше. У меня был опыт, когда я за четверо суток загнал в Украину четыре автомобиля, и каждый раз был какой-то новый «опыт» общения с польскими таможенниками. На одной и той же таможне, но в разные смены.

- Где вы находите эти автомобили?

- В Европе мы находим автомобили в основном на торговых площадках. В Британии находятся наши ребята из Мелитополя, и по объявлениям находят автомобили. Ездят по селам, бороздят просторы Британии, потому что там купить на площадке будет дороже.

Волонтер из Мелитополя Александр Любышко пригнал очередной автомобиль на фронт.
Волонтер из Мелитополя Александр Любышко пригнал очередной автомобиль на фронт. Фото: Частный архив Александр Любышко

- Вот вы, кстати, вспомнили свой родной Мелитополь, который сейчас оккупирован. У вас там был бизнес, насколько мне известно. Вы сейчас живете в Запорожье. Чем вы там сейчас занимаетесь?

- 27 февраля исполняется ровно два года, как я выехал из Мелитополя. Большую часть времени наш фонд работает в Запорожье, возле линии фронта. В начале войны у нас там был организован штаб по эвакуации людей из зоны оккупации. Мы их встречали, помогали день-два прийти в себя, и дальше отправляли поездами-автобусами дальше. Из Запорожья в зону оккупации мы отправляли помощь, когда еще были какие-то связи. Сейчас это все остановлено и наш фонд занимается помощью Вооруженным силам Украины.

- Насколько мне известно, у вас был строительный бизнес в Мелитополе.

- Да, мы занимались реконструкцией социальной и бюджетной сферы: школы, садики, строительство инфраструктурных объектов городской и социальной сферы. Но в данный момент моего бизнеса уже нет.

- Оккупационные власти что-то строят?

– За три года перед полномасштабным вторжением в Мелитополе было построено около десяти инфраструктурных объектов, как ледовая арена, и бассейн, например. А пропагандистские телеграм-каналы сейчас представляют все это как достижения России. Но дороги они делают.

Они очень хорошо работают с психологией. Помню, как техничка в школе в Крыму получала зарплату в 50 000 рублей, в то же время директор школы где-то в Рязани получал до 20 000. Тот же принцип пока работает в Мелитополе, идет вливание больших денег, чтобы создать картинку. Но население, которое все воспринимает через холодильник, довольно таким положением вещей.

Да, у них повысили пенсии, низкие цены на энергоносители, но продукты питания и средства личной гигиены не качественны и стоят очень дорого.

- Как в целом ситуация в Запорожье?

- Город сильно обстреливается ракетами С-300. Но люди привыкли к войне. Многие, кто приезжает в Запорожье из-за границы, удивляются: две минуты как был взрыв, свистели сирены, а люди уже сидят в кафе, ходят в банки, живут своей жизнью. Люди адаптировались. Где-то там взрывается, но человек идет на работу, в магазин, и так далее. Что касается воды, электричества, то в самые тяжелые дни все быстро восстанавливалось.

- Недавно в одном из интервью человека, который называет себя главой Запорожской области России, он сказал о депортациях жителей области и в том числе - и вашего родного Мелитополя. Вы что-то слышали об этом, депортации - действительно массовое явление?

- Да. Более того, я лично вывозил таких людей из серой зоны, куда их доставляют оккупанты. Причина их депортации как раз названа в том интервью: они избавляются от всех несогласных с курсом России на этих территориях. Этих людей они считают опасными для общества.

Но на днях вышло еще более смешное интервью, где тот же человек говорит о том, что никто не может преследоваться за вероисповедание, за язык, который он использует. При этом в Мелитополе было закрыто 80 процентов церквей, которые работали до полномасштабного вторжения.

- В данный момент областной центр, город Запорожье активно готовится к возможному наступлению российской армии на город. Знаю, что вы также принимаете участие в этой подготовке. Расскажите, что делается, как город готовится к встрече с врагом?

- Многое я рассказать не могу, но город действительно готовится к боевым действиям. Идет подготовка к обороне города, строятся фортификации. Идет постройка целого комплекса оборонных сооружений, защиты против наступления и пехоты, и техники.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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