Вчера парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на членство в НАТО, устранив последнее препятствие на пути расширения альянса. Событие, разумеется, не оставило равнодушными интернет-шутников, которые тут же принялись ехидничать над Россией.
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СТРАШНЫЙ СОН ПУТИНА ⟩ Вступление Швеции в НАТО не прошло мимо мемоделов
Первый мем изображает авторитарного лидера России Владимира Путина, считающего овец в своей постели. Вместо обычных овец на картинке изображены страны, прыгающие через ворота НАТО. Финляндия уже совершила прыжок, за ней следует Швеция, и следующей на очереди стоит Украина.