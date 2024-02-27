СТРАШНЫЙ СОН ПУТИНА ⟩ Вступление Швеции в НАТО не прошло мимо мемоделов

Первый мем изображает авторитарного лидера России Владимира Путина, считающего овец в своей постели. Вместо обычных овец на картинке изображены страны, прыгающие через ворота НАТО. Финляндия уже совершила прыжок, за ней следует Швеция, и следующей на очереди стоит Украина.