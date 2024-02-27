В Таллинне построят первый в странах Балтии отель с апартаментами-студиями Novotel Living

В отеле под брендом Novotel Living на 130 номеров планируются и апартаменты-студии с кухнями для длительного проживания. Оператором отеля будет ведущая мировая сеть отелей Accor.

«Это отличное место для отеля – рядом с таллиннским портом, всего в двух шагах от Старого города и в 15 минутах езды на трамвае от аэропорта», – сказал руководитель строительства Estmak Capital Маргус Симсон. Концепция Novotel Living Hotel заключается в том, чтобы предложить гостям Таллинна лучшее размещение как для деловых поездок, так и для отдыха, как для длительной командировки, так и для отпуска на несколько дней.

Фото: Estmak Capital

Отель будет 6-этажным и архитектурно совместимым с новыми зданиями в этом районе. На первом этаже спроектированы ресторан, коммерческие помещения и зона отдыха. На втором этаже расположена рабочая зона с уютным двориком. Со второго до шестого этажа разместятся гостиничные номера. Кроме того, здание имеет два подземных этажа, на которых запланирована парковка, технические и складские помещения.

Фото: Estmak Capital

По словам Симсона, квартиры-студии и номера класса люкс имеют открытую планировку и предлагают домашний комфорт как для работы, так и для отдыха. В них есть гостиная с мини-кухней и обеденным столом, спальня с удобной кроватью, удобная ванная комната и просторные места для хранения вещей. Для гостей отеля также доступны отдельные рабочие помещения и тренажерный зал.

Фото: Estmak Capital

Апарт-отели набирают все большую популярность в мире, поскольку все больше людей хотят дольше оставаться в месте проживания. Новая концепция квартир-студий Novotel Living предлагает туристам и командировочным гибкий вариант долгосрочного проживания с типичными для отеля удобствами и зонами общего пользования для работы и общения. Аналогичная концепция Novotel Living используется, например, в Бельгии и Румынии.