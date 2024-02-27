Покупатели домов остались и без домов, и без денег

С Postimees связался человек, заплативший Ösel House OÜ несколько десятков тысяч евро за сауну, которой у него до сих пор нет. По его словам, есть и другие пострадавшие, и разрабатывается совместный план подачи заявления в полицию. Человек, рассказавший свою грустную историю, пожелал сохранить анонимность, поскольку, по его словам, Ösel House выслеживает жалобщиков, чтобы заставить их замолчать.

Вкратце его история такова: в прошлом году он хотел купить готовую баню и нашел Ösel House, все условия вроде бы подошли и договор был заключен. Правда, о руководителях Ösel House Вейко Оргметсе и Имре Кютте в интернете мало что можно было найти, но компания была зарегистрирована в Коммерческом регистре и хотя действовала всего два года, по данным Налогового департамента, вела активную деятельность. К тому же о случаях мошенничества в этой отрасли уже много лет не было слышно, так что бояться как будто было нечего.