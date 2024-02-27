Компания Ösel House OÜ, которая брала большие предоплаты с покупателей модульных и сборных домов и быстро развивалась, теперь движется к банкротству. Руководители компании обсуждать это не желают.
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Покупатели домов остались и без домов, и без денег
С Postimees связался человек, заплативший Ösel House OÜ несколько десятков тысяч евро за сауну, которой у него до сих пор нет. По его словам, есть и другие пострадавшие, и разрабатывается совместный план подачи заявления в полицию. Человек, рассказавший свою грустную историю, пожелал сохранить анонимность, поскольку, по его словам, Ösel House выслеживает жалобщиков, чтобы заставить их замолчать.