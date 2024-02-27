Футболист, столкнувшийся лоб в лоб с соперником, находится в коме в больнице

На 40-й секунде игры 28-летний форвард в прыжке столкнулся лоб в лоб с защитником «Генгама» Донатьеном Гомисом. После столкновения матч был остановлен ​​на несколько минут, и хотя Гомис после оказания помощи смог продолжить игру, Элиса унесли с поля на носилках.

«Мне казалось, что он первым дотянулся до мяча, а потом я поймал его. На мгновение у меня перед глазами тоже размыло изображение, а он в итоге потерял сознание. Очень надеюсь, что Элис быстро поправится», - прокомментировал Гомис произошедшее после встречи.

О состоянии Элиса, который был доставлен в больницу, пока известно очень мало, единственное, что подтвердили в клубе, это то, что его ввели в искусственную кому для облегчения состояния.

Как сообщает французская спортивная газета L'Equipe, в субботу вечером футболист также перенес операцию, однако команда «Бордо» это пока не подтвердила.

«На данный момент мы не можем комментировать ситуацию Альберта и прогнозы, связанные с ним», - говорится в заявлении клуба.

28-летний Элис сыграл 64 матча за сборную Гондураса, а также забил 13 голов. Чуть позже он сначала перебрался в США в ряды хьюстонского «Динамо». В Европу он перебрался в 2020 году, когда объединился с португальским клубом «Боавишта». Однако с 2021 года представляет «Бордо», сыграв за них уже 60 матчей и забив 15 голов.