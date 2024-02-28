Успешную эстонскую транспортную компанию внесли в санкционный список США. Rus.Postimees выяснил, что именно могло вызвать такое жесткое решение со стороны американского регулятора и что будут делать собственники эстонской фирмы, которые не согласны с таким решением и готовы бороться за свой бизнес и репутацию.

23 февраля 2024 года Президент США объявил о введении большого пакета новых санкций против лиц, связанных с Россией. В список вошло более 500 новых санкционных ограничений в отношении российских и иностранных лиц.

Основную часть новых санкций составили так называемые блокирующие санкции. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC») опубликовало список лиц, в отношении которых вводятся блокирующие санкции США. В этом списке оказалась эстонская транспортная компания Gold Solution OÜ.