Парковка у многоквартирных домов: вступило в силу важное решение Госсуда

«Многие квартирные товарищества используют парковочные карты для организации парковок, распределение которых согласовывается на собрании КТ. Делается это для того, чтобы посторонние не парковались на территории товарищества, поскольку существует дефицит парковочных мест», – говорит Марди.

Однако, по словам Марди, сейчас вступило в силу важное решение Госсуда, согласно которому право владельца квартиры на использование парковочного места не может быть поставлено в зависимость от наличия парковочной карты решением большинства, а требует согласия всех собственников квартир.

«Оператор парковки жилого дома в Таллинне обратился в суд – компания подала иск о взыскании договорного штрафа с водителя транспортного средства, который 1 февраля 2019 года припарковал автомобиль на парковке жилого дома без требуемой по условиям парковки парковочной карты или разрешения. Однако водитель не согласился со штрафом, так как на момент наложения штрафа у автомобиля было действующее разрешение на парковку от квартирного товарищества», – сказал Марди.