По словам Урмаса Марди, руководителя юридического отдела Союза квартирных товариществ (EKÜL), недавнее постановление Госсуда внесло ясность в вопрос использования парковок рядом с многоквартирными домами.
Парковка у многоквартирных домов: вступило в силу важное решение Госсуда
«Многие квартирные товарищества используют парковочные карты для организации парковок, распределение которых согласовывается на собрании КТ. Делается это для того, чтобы посторонние не парковались на территории товарищества, поскольку существует дефицит парковочных мест», – говорит Марди.
Однако, по словам Марди, сейчас вступило в силу важное решение Госсуда, согласно которому право владельца квартиры на использование парковочного места не может быть поставлено в зависимость от наличия парковочной карты решением большинства, а требует согласия всех собственников квартир.
«Оператор парковки жилого дома в Таллинне обратился в суд – компания подала иск о взыскании договорного штрафа с водителя транспортного средства, который 1 февраля 2019 года припарковал автомобиль на парковке жилого дома без требуемой по условиям парковки парковочной карты или разрешения. Однако водитель не согласился со штрафом, так как на момент наложения штрафа у автомобиля было действующее разрешение на парковку от квартирного товарищества», – сказал Марди.
«Государственный суд разъяснил, что организация парковки автомобилей в парковочной зоне многоквартирного дома не обязательно является вопросом, который может быть решен только по соглашению между собственниками квартир. Решение, принятое большинством собственников квартир на общем собрании собственников квартир, может привести к заключению договора с оператором парковки и введению системы парковочных карт для облегчения работы оператора. Однако если владелец квартиры паркуется на парковке многоквартирного дома без парковочной карты, это не лишает его законного права пользоваться парковкой, – говорит Марди. – Чтобы поставить право собственника квартиры на пользование парковочным местом в зависимость от наличия парковочной карты, необходимо согласие всех собственников квартир».
«Если решение принято большинством голосов на общем собрании собственников квартир, для чего требовалось бы согласие всех собственников квартир, то такое решение не имеет юридической силы», - сказал Марди, ссылаясь на решение суда.
Ранее Союз квартирных товариществ также прове онлайн-опрос, который показал, что в Таллинне и Харьюмаа у квартирных товариществ особенно остро стоит вопрос парковки автомобилей возле жилых домов. Согласно опросу, самыми важными проблемами парковки для КТ являются нехватка парковочных мест для членов товарищества и парковка автомобилей посторонних лиц на парковке товарищества.
Результаты опроса также показали, что во многих товариществах парковка рассматривается как проблема только для владельцев автомобилей, а не для всех собственников квартир.
Урмас Марди подчеркнул, что единственным законным основанием для организации парковки является выделение парковочных мест по соглашению между владельцами квартир.
«Особенно важно зарегистрировать это соглашение как особое право пользования в земельном кадастре. Это связано с тем, что соглашение действует только между его участниками – если кто-то, например, продает свою квартиру, соглашение на покупателя не распространяется, – говорит глава юридического отдела Союза. – Чтобы соглашение было обязательным в случае смены собственника, специальное право пользования должно быть внесено в крепостную книгу в виде отдельной записи».