В понедельник, 27 февраля, стало известно о возможном снятии со своего поста члена правления Нарвской больницы Аго Кыргвеэ. По словам действующего председателя совета Нарвской больницы Алексея Евграфова, который также является членом оппозиционной фракции Narva, у совета накопилось достаточно информации для того, чтобы говорить о снятии Кыргвеэ с должности.
«Причина должна быть очень серьезная»: почему руководителя Нарвской больницы хотят снять с должности?
Заседание совета состоится 29 февраля, на нем будет присутствовать и мэр Нарвы Яан Тоотс. На данный момент в совет больницы входят депутаты Алексей Евграфов, Екатерина Голубцова, Алексей Мяги, Вадим Орлов и представитель Министерства социальных дел Реэна Мюллер.
Сам Аго Кыргвеэ считает решение политическим и выражает опасение, что многие медики могут уйти вслед за ним, а имидж больницы будет испорчен, и новые специалисты могут не захотеть прийти туда на работу.
Пока неизвестно, по каким именно причинам хотят отстранить Кыргвеэ: Алексей Евграфов отказался давать комментарии до заседания совета 29 февраля. Именно Евграфов отправил в канцелярию Нарвской больницы письмо о том, что на следующем заседнии совета будет поднят вопрос о снятии Кыргвеэ с должности.
Оппозиционный депутат Катри Райк считает, что отказ от комментариев в этой ситуации - это очень странно. «Вся ситуация выглядит плохо. Совет должен публично озвучить причины, по которым Аго хотят снять с должности, ведь общественный интерес очень большой, больница - это то, что касается всех», - сказала Райк Rus.Postimees, добавив, что с 2021 года Кыргвеэ сделал очень много для Нарвской больницы.
Она уточнила, что на данный момент нарвская больница стоит на пороге проектирования нового здания, и смена руководителя серьезно затормозит этот процесс. «Причина должна быть очень серьезная. Но, будем честны, нарвская больница - один из самых крупных работодателей в городе, и перед выборами это хороший плацдарм», - сказала депутат.
Катри добавила, что Аго Кыргвеэ - очень уважаемый врач, который работал всю жизнь, строил несколько учреждений. «Уверена, что без него Нарвская больница не получила бы деньги на строительство. Уволить его по-нарвски - это ужасно, причины должны быть очень серьезные», - подчеркнула Райк.
Член совета и депутат фракции Narva Вадим Орлов заявил, что причины снятия Аго Кыргвеэ с должности обязательно будут озвучены публично сразу после заседания совета 29 февраля, а на освободившееся место председателя правления будет проведен публичный и открытый конкурс. Может быть кто-то будет поставлен на место Кыргвеэ временно, до окончания конкурса.
«Я бы сейчас предостерег работников больницы от участия в каких-то публичных акциях, так как нами были выявлены серьезные нарушения финансовой дисциплины, и работники могут стать соучастниками этих нарушений», - добавил Орлов.