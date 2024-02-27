«Причина должна быть очень серьезная»: почему руководителя Нарвской больницы хотят снять с должности?

Заседание совета состоится 29 февраля, на нем будет присутствовать и мэр Нарвы Яан Тоотс. На данный момент в совет больницы входят депутаты Алексей Евграфов, Екатерина Голубцова, Алексей Мяги, Вадим Орлов и представитель Министерства социальных дел Реэна Мюллер.

Сам Аго Кыргвеэ считает решение политическим и выражает опасение, что многие медики могут уйти вслед за ним, а имидж больницы будет испорчен, и новые специалисты могут не захотеть прийти туда на работу.

Пока неизвестно, по каким именно причинам хотят отстранить Кыргвеэ: Алексей Евграфов отказался давать комментарии до заседания совета 29 февраля. Именно Евграфов отправил в канцелярию Нарвской больницы письмо о том, что на следующем заседнии совета будет поднят вопрос о снятии Кыргвеэ с должности.

Оппозиционный депутат Катри Райк считает, что отказ от комментариев в этой ситуации - это очень странно. «Вся ситуация выглядит плохо. Совет должен публично озвучить причины, по которым Аго хотят снять с должности, ведь общественный интерес очень большой, больница - это то, что касается всех», - сказала Райк Rus.Postimees, добавив, что с 2021 года Кыргвеэ сделал очень много для Нарвской больницы.