Вт, 27.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Удушение, избиение, обливание горячим кофе – суд приговорил насильника к условному заключению

Марко Суурмяги
, заместитель главного редактора Sakala
Copy
Валгаский суд.
Валгаский суд. Фото: Arvo Meeks

В Валгаском суде к полутора годам условно был приговорен 32-летний мужчина из Вильянди, который в течение полугода как минимум четыре раза избивал свою сожительницу, плеснул ей в лицо горячим кофе, зажимал ее голову между радиатором и стеной и угрожал убить ее.

Мужчина был признан виновным в рамках согласительного производства, но свою вину не признал. Все предъявленные ему обвинения, по мнению суда, были доказаны как показаниями свидетелей, так и документами, полученными из Вильяндиской больницы.

В середине января обвиняемый согласился на согласительное производство, и суд назначил ему полуторагодичное заключение, но за решетку его не отправили, а вместо этого назначили двухлетний испытательный срок. Кроме того, он должен оплатить судебные издержки в размере 1493 евро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх