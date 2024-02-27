В Валгаском суде к полутора годам условно был приговорен 32-летний мужчина из Вильянди, который в течение полугода как минимум четыре раза избивал свою сожительницу, плеснул ей в лицо горячим кофе, зажимал ее голову между радиатором и стеной и угрожал убить ее.
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Удушение, избиение, обливание горячим кофе – суд приговорил насильника к условному заключению
Мужчина был признан виновным в рамках согласительного производства, но свою вину не признал. Все предъявленные ему обвинения, по мнению суда, были доказаны как показаниями свидетелей, так и документами, полученными из Вильяндиской больницы.