Удушение, избиение, обливание горячим кофе – суд приговорил насильника к условному заключению

В Валгаском суде к полутора годам условно был приговорен 32-летний мужчина из Вильянди, который в течение полугода как минимум четыре раза избивал свою сожительницу, плеснул ей в лицо горячим кофе, зажимал ее голову между радиатором и стеной и угрожал убить ее.