Вопрос о том, кто возглавит список Центристской партии на выборах в Европейский парламент, пока остается открытым, об этом пишет Rus.ERR со ссылкой на слова лидера центристов Михаил Кылварт.
Кылварт: пока нет ясности, кто станет первым номер списка центристов на выборах в Европарламент
«Пока здесь нет никакой ясности», - сказал Кылварт в интервью радионовостям ERR.
По его словам, ранее в партии проходило обсуждение, что первым номером мог бы стать бывший лидер политической силы Юри Ратас.
«Но поскольку он решил, что и Центристская партия теперь для него тоже бывшая, то это предложение не актуально. Но решение относительно первого номера в списке еще не принято», - добавил Михаил Кылварт.