Гарри Каспаров: только поднятие украинского флага в Севастополе даст России надежду на перемены

«Я Путину руку никогда не пожимал»

После дискуссии слово взял Гарри Каспаров - чтобы подвести итоги мероприятия, анонсировать важные вещи и попутно ответить на критику, ведь наверняка среди украинцев найдутся те, кто разделяет мнение, высказанное украинским спикером.

«Вы говорите, что вас не интересует будущее России, - сказал Каспаров. - И это ваше право. Главное, что нас волнует победа Украины, и это - та цель, к которой мы движемся. Потому что Россия не станет свободной, пока Украина не победит! Только поднятие украинского флага в Севастополе даст нам надежду на то, что начнутся перемены в нашей стране! Да, украинский флаг в Севастополе не означает автоматической смены режима в Москве, но это необходимое условие для того, чтобы такая возможность у нас появилась».

Гарри Каспаров. Фото: Пресс-служба Форума свободной России.

Сооснователь ФСР подчеркнул, что никогда не позволял и не позволю себе критиковать украинцев, которые каждый день рискуют жизнью, находясь на переднем крае борьбы с путинским фашистским режимом.

«Но, в отличие от многих ваших начальников, дорогие украинские друзья, я Путину руку никогда не пожимал... Поймите: мы союзники в этой войне! Каждый делает то, что он может, но и вы, и мы воюем с Путиным! Мы хотим победить, и это написано на наших знаменах: "Победу - Украине! Свободу - России!". Наша политсила способна объединить россиян, которые против путинского режима, и это помощь вам - в первую очередь», - отметил Каспаров.

В завершение выступления он сообщил важную новость - члены Совета и эксперты ФСР приступили к созданию Программы построения свободной России.

«Конечно, любая программа может вызвать реакцию: вот, вы снова мечтаете... Но без мечты не бывает будущего! Не факт, что мы туда дойдем, однако надо определить направление - дорогу. Эта дорога будет с ухабами, на ней будут ямы, она точно не заасфальтированная. Но это дорога, и это цель - мы знаем, куда мы хотим прийти», - добавил Каспаров.

Экспертная группа обязалась разработать программу в ближайшие месяцы, а следующее большое мероприятие ФСР - второй благотворительный аукцион в пользу защитников Украины - состоится весной 2024 года в Риге.