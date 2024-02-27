Двенадцатый Форум свободной России (ФСР), прошедший в Вильнюсе во вторую годовщину полномасштабного вторжения путинской России в Украину, привлек внимание общественности и СМИ. В числе спикеров - известные российские политики, публицисты, ученые и прочие деятели. В мероприятии также принял участия культуролог и журналист Rus.Postimees Ян Левченко.
Гарри Каспаров: только поднятие украинского флага в Севастополе даст России надежду на перемены
Открылось мероприятие обращением Александры Матвийчук (Украина), которая руководит Центром гражданских свобод, в 2022 году получившим Нобелевскую премию мира.
«Украина и Россия - это разные страны, и разные народы, - сказала она. - Но февраль одинаково сложный для каждого из нас. В феврале 2014-го расстреляли Небесную Сотню, а Россия начала оккупацию Крыма и гибридную войну на Донбассе. В феврале 2015-го трусливо, шестью выстрелами в спину, убили Бориса Немцова, который пытался эту войну остановить. В феврале 2022-го Россия расширила эту войну до полномасштабного вторжения. В феврале нынешнего года в тюрьме убили Алексея Навального».
Память погибшего от рук путинских палачей оппозиционера присутствующие почтили минутой молчания. И, конечно же, о его личном мужестве и вкладе в антипутинское сопротивление не раз упоминали в ходе дискуссий.
24 февраля, в день начала полномасштабной войны России против Украины, основатели Форума свободной России Гарри Каспаров и Иван Тютрин вместе с участниками мероприятия возложили цветы к зданию Посольства Украины в Литве, а клирик Экзархата Вселенского Константинопольского Патриархата в Литве Владимир Селявко отслужил молебен в память о павших героях.
В ходе дискуссий участники обсудили ряд актуальных тем:
- итоги двух лет войны и перспективы украинской победы;
- стратегию российской оппозиции и ее видение будущего России;
- кризис системы международной безопасности;
- вопросы морального выбора россиян (Война или СВО? Убийцы или «наши мальчики»?) и вопросы религии и веры в условиях войны (Как РПЦ стала орудием и даже оружием в руках Кремля?);
- правозащиту в нынешних реалиях;
- волонтерские проекты, в которых участники Форума свободной России принимают непосредственное участие.
«Наши мальчики - это ВСУ»
Говорили, конечно же, и о необходимости поиска диалога и построения взаимоотношений с Украиной - вместе с украинскими спикерами. В этот раз Украину представляли политтехнологи Олеся Яхно и Михаил Шейтельман, хирург Андрей Волна, правозащитник Михаил Савва, который документирует военные преступления россиян в Украине, общественный деятель Илья Пономарев и народный депутат от партии Слуга народа Олег Дунда.
Финальная дискуссия «Украина и мы» стала самой резонансной. Поскольку, в отличие от нобелевской лауреатки Матвийчук, которая в своем обращении к участникам форума сказала: «Нам нужны ваш голос и ваша поддержка», - украинский парламентарий заявил: «Чем вы нам помогаете? Словами? А не надо нам помогать! Себе лучше помогите! Нас не волнует будущее России». И призвал всех присутствующих идти в окопы. Без оглядки на то, что один из участников дискуссии онлайн, доброволец Легиона «Свобода России» Алексей Барановский, находится непосредственно на передовой. А второй спикер той же дискуссии, Андрей Волна, только что представил волонтерский медицинский проект, позволяющий сохранить конечности раненым бойцам ВСУ.
Многих участников задело формулировка «помогать словами», ведь ФСР - единственная российская оппозиционная платформа, которая поддерживает и украинских беженцев, и ВСУ, и русских добровольцев, воюющих за Украину. Которая организовывает благотворительные акции по сбору средств на нужды тех, кто в окопах, и для которой, как метко сформулировала член Совета ФСР Евгения Чирикова, «наши мальчики - это ВСУ».
«Я Путину руку никогда не пожимал»
После дискуссии слово взял Гарри Каспаров - чтобы подвести итоги мероприятия, анонсировать важные вещи и попутно ответить на критику, ведь наверняка среди украинцев найдутся те, кто разделяет мнение, высказанное украинским спикером.
«Вы говорите, что вас не интересует будущее России, - сказал Каспаров. - И это ваше право. Главное, что нас волнует победа Украины, и это - та цель, к которой мы движемся. Потому что Россия не станет свободной, пока Украина не победит! Только поднятие украинского флага в Севастополе даст нам надежду на то, что начнутся перемены в нашей стране! Да, украинский флаг в Севастополе не означает автоматической смены режима в Москве, но это необходимое условие для того, чтобы такая возможность у нас появилась».
Сооснователь ФСР подчеркнул, что никогда не позволял и не позволю себе критиковать украинцев, которые каждый день рискуют жизнью, находясь на переднем крае борьбы с путинским фашистским режимом.
«Но, в отличие от многих ваших начальников, дорогие украинские друзья, я Путину руку никогда не пожимал... Поймите: мы союзники в этой войне! Каждый делает то, что он может, но и вы, и мы воюем с Путиным! Мы хотим победить, и это написано на наших знаменах: "Победу - Украине! Свободу - России!". Наша политсила способна объединить россиян, которые против путинского режима, и это помощь вам - в первую очередь», - отметил Каспаров.
В завершение выступления он сообщил важную новость - члены Совета и эксперты ФСР приступили к созданию Программы построения свободной России.
«Конечно, любая программа может вызвать реакцию: вот, вы снова мечтаете... Но без мечты не бывает будущего! Не факт, что мы туда дойдем, однако надо определить направление - дорогу. Эта дорога будет с ухабами, на ней будут ямы, она точно не заасфальтированная. Но это дорога, и это цель - мы знаем, куда мы хотим прийти», - добавил Каспаров.
Экспертная группа обязалась разработать программу в ближайшие месяцы, а следующее большое мероприятие ФСР - второй благотворительный аукцион в пользу защитников Украины - состоится весной 2024 года в Риге.