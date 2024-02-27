Марафон Тамсалу-Неэрути пройдет по лыжням Алутагузе

«Можно сказать, что мы перевернули понимание стандартных трасс с ног на голову, и, конечно, ее можно будет пройти и в произвольной технике, характерной для наших лыжных соревнований. На данный момент мы разметили круг протяженностью 11 км, который необходимо пройти соответствующее количество раз. В Паннъярве сейчас зимние условия, и в сотрудничестве с местными любителями зимних видов спорта мы в течение этой недели постараемся продемонстрировать это в наших социальных сетях», - сказал Леэметс.