25-й марафон Тамсалу-Неэрути, который состоится в это воскресенье, ждет всех любителей лыж в Алутагузе.
Марафон Тамсалу-Неэрути пройдет по лыжням Алутагузе
Первые заезды этого дня будут детскими – для них будет проведен урок катания на лыжах.
Старт марафона – в 11:00, а старт полумарафона – через 10 минут.
Главный организатор мероприятия Вахур Леэметс призывает любителей зимних видов спорта приезжать в Ида-Вирумаа, чтобы открыть новые возможности лыжных трасс.
«Можно сказать, что мы перевернули понимание стандартных трасс с ног на голову, и, конечно, ее можно будет пройти и в произвольной технике, характерной для наших лыжных соревнований. На данный момент мы разметили круг протяженностью 11 км, который необходимо пройти соответствующее количество раз. В Паннъярве сейчас зимние условия, и в сотрудничестве с местными любителями зимних видов спорта мы в течение этой недели постараемся продемонстрировать это в наших социальных сетях», - сказал Леэметс.
Программа марафона Тамсалу-Неэрути:
9.00 – открывается центр соревнований, выдача стартовых материалов.
10.00 – урок катания на лыжах для детей
10.30 – детские заезды Farmi
11.00 – старт марафона (33 км)
11.10 – старт полумарафона (11 км)