Дом эстонского языка предлагает новую уникальную возможность для языковой практики

Для участия в Весенней школе садовых фей следует заполнить регистрационную форму до 9 марта.

Весенняя школа садовых фей начнет свою работу 17 марта в Нарве. В течение трех месяцев каждый участник сможет разработать и воплотить в жизнь свой уникальный проект ландшафтного благоустройства, который украсит город, а также внести вклад в развитие Кренгольмского общинного сада. Необходимыми знаниями поделятся опытные преподаватели из Хийумааской профессиональной школы. Основной площадкой для реализации проектов станет общинный сад Нарвской арт-резиденции NART. Все необходимое для воплощения задуманного предоставит Дом эстонского языка Фонда интеграции.

«Наш новый специальный проект вновь открывает для участников уникальную возможность языковой практики, при этом обеспечивая плодотворную почву для обучения интересному мастерству и общения с профессионалами своего дела. Участие в проекте будет способствовать улучшению знаний эстонского языка, а также внесет важный вклад в создание зеленых городских пространств. Мы хотим обратить особое внимание на развитие идеи общинных садов, которые не только способствуют экологическому благополучию города, но и становится ключом к созданию общности между людьми. Общинные сады помогают поддерживать крепкие связи в общине, где совместные усилия приводят к реальным изменениям в окружающей среде», – сказала руководитель Дома эстонского языка Анна Фарафонова.

Школа откроет свои двери для 40 участников. Чтобы участие в школе дало максимальную пользу, достаточно интереса к садоводству и рекомендуется владеть эстонским на среднем уровне (не ниже B1+). Занятия будут проводиться раз в две недели на базе Дома эстонского языка в Нарве.

«Красоту созданных садов оценит профессиональное жюри в составе преподавателей Хийумааской профессиональной школы, специалистов фирмы Juhani Puukool и представителя городской управы Нарвы. Итоги жюри объявит 25 августа в 15 часов на торжественной церемонии в Нарвской арт-резиденции», – сказала руководитель проекта и учитель эстонского языка Юлия Вийрсалу.

Для участия в проекте необходимо подать заявку на сайте www.integratsioon.ee/aianduskool не позднее 9 марта. На этом же сайте опубликована подробная информация о школе, в том числе расписание занятий.