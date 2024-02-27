По мнению Каи Каллас, право голоса необходимо приостановить до тех пор, пока идет война в Украине, и люди, которые могут выбирать на российских выборах Путина, а также подлежат мобилизации в РФ, не должны иметь возможности влиять в Эстонии на местную политическую жизнь.

Каллас признала, что в коалиции нет единого мнения по этому вопросу, поскольку социал-демократы не поддерживают лишение граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах.

По словам премьер-министра, эта тема может быть еще раз обсуждена внутри коалиции.

«Eсли это возможно сделать, изменив Конституцию, то нужно заняться этим быстрее. Когда я, так сказать, прикидываю в уме, то эти голоса (вместе с находящимися в оппозиции «Отечеством» и EKRE, поддерживающими такой шаг - прим. ред.) наберутся. Но я не хочу также разрушать коалицию. Обычно, если ты идешь принимать решение с имеющимися вне коалиции голосами, то это в общем плохо отражается на здоровье коалиции», - заявила она.

Для изменения Конституции в ускоренной форме нужен 81 голос членов парламента.

Второй коалиционный партнер реформистов «Ээсти 200», располагающий в Рийгикогу 14 мандатами, ранее заявлял, что поддерживает идею лишения граждан России права голоса до конца войны.

В августе 2023 года Министерство юстиции подготовило законопроект об ограничении права жителей Эстонии с российским гражданством на участие в местных выборах, однако его не направили на обсуждение в правительство из-за разногласий в части соответствия законопроекта Конституции Эстонии.