Кая Каллас: для лишения граждан РФ и Беларуси права голоса может понадобиться помощь «Отечества» и EKRE

По мнению Каи Каллас, право голоса необходимо приостановить до тех пор, пока идет война в Украине, и люди, которые могут выбирать на выборах в России Путина, а также подлежат мобилизации в РФ, не должны иметь возможности влиять в Эстонии на местную политическую жизнь.

Каллас признала, что в коалиции нет единого мнения по этому вопросу, поскольку социал-демократы не поддерживают лишение граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах.

По словам Каллас, эта тема может быть еще раз обсуждена внутри коалиции. Премьер-министр считает, что если для приостановки права голоса граждан РФ и Беларуси необходимо изменить Конституцию, то нужно заняться этим быстрее. Каллас подтвердила, что думает о том, что в случае невозможности получить согласие социал-демократов можно будет попытаться достичь желаемого результата с помощью голосов оппозиционных фракций «Отечества» и EKRE. При этом она подчеркнула, что не хочет разрушать коалицию.