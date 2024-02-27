Проигравший эстонцам литовец: больно

В этом матче (59:65) Димша был одним из лучших в литовской команде, набрав 14 очков. Причиной поражения игрок каунасского «Жальгириса» назвал плохую игру в обороне и атаке.

«Казалось, мы как будто дали им 65 очков, но мы ничего не смогли сделать нападении. У нас были хорошие шансы, но мы их упустили. В первом периоде вся команда была выключена», - рассказал он порталу 15min.lt.

Одним из решающих факторов стала борьба подборов, которую Эстония выиграла со счетом 48:29.

«Мы многое изменили в защите, и невысокие игроки оказались против высоких. Было много ситуаций, когда мяч отскакивал слишком далеко. Звучит как оправдание, но мы не выполнили свою работу. Жаль. Мы организовали хороший праздник эстонцам», - сказал он.

По словам Димши, то, что литовцы проиграли Эстонии хоть и ранит, но не является концом света.

«Мы знаем, что игроки приходят в сборную, проводят пару тренировок и играют две игры. Первая удалась, вторая нет. Нам еще предстоит пройти долгий путь. Попробуем выиграть во втором матче, мир на этом не закончился», - сказал он.

Что касается атмосферы, то Димшу она не выбила из колеи.

«После Белграда не так уж много площадок, на которых можно было бы выбить тебя из строя, но я рад за эстонцев. У них был аншлаг, их баскетбол растет, и им весело».