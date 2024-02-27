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В Тарту ветеринары сделали очень сложную операцию скаковой лошади

rus.postimees.ee
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Операция в ветеринарной клинике Эстонского университета естественных наук.
Операция в ветеринарной клинике Эстонского университета естественных наук. Фото: Eesti Maaülikool

В феврале ветеринары Эстонского университета естественных наук провели в университетской ветеринарной клинике первую в Эстонии операцию, направленную на лечение лошади с синдромом Воблера. Успешная операция значительно улучшит качество жизни восьмимесячного жеребца-скакуна эстонской теплокровной породы.

Синдром Воблера - неврологическое заболевание, точное научное название которого выглядит так: стенотическая миелопатия шейных позвонков.

Реэт Херм, старший врач ветеринарной клиники Эстонского университета естественных наук, пояснила, что синдром Воблера вызывает у лошадей сужение спинномозгового канала, окружающего шейные позвонки. «В результате спинной мозг сдавливается. Это вызывает потерю равновесия, слабость и нарушение координации у лошади. Лошадь, страдающая этим заболеванием, может быть опасна и сама для себя, потому что она может пораниться, а качество ее жизни, несомненно, очень плохое», - рассказала Реэт Херм.

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