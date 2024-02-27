В феврале ветеринары Эстонского университета естественных наук провели в университетской ветеринарной клинике первую в Эстонии операцию, направленную на лечение лошади с синдромом Воблера. Успешная операция значительно улучшит качество жизни восьмимесячного жеребца-скакуна эстонской теплокровной породы.
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В Тарту ветеринары сделали очень сложную операцию скаковой лошади
Синдром Воблера - неврологическое заболевание, точное научное название которого выглядит так: стенотическая миелопатия шейных позвонков.