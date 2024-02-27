В Тарту ветеринары сделали очень сложную операцию скаковой лошади

Реэт Херм, старший врач ветеринарной клиники Эстонского университета естественных наук, пояснила, что синдром Воблера вызывает у лошадей сужение спинномозгового канала, окружающего шейные позвонки. «В результате спинной мозг сдавливается. Это вызывает потерю равновесия, слабость и нарушение координации у лошади. Лошадь, страдающая этим заболеванием, может быть опасна и сама для себя, потому что она может пораниться, а качество ее жизни, несомненно, очень плохое», - рассказала Реэт Херм.