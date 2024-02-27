Каждый раз, когда сообщается о задержании в Эстонии человека, работавшего на иностранные спецслужбы, поднимается вопрос «да что тут у нас разведывать?», пишет политолог Кармо Тюйр.
Часто это подают в пренебрежительно-высокомерном тоне, имея в виду, что мы крошечная бессмысленная страна, от которой ничего не зависит.
Если дать на этот вопрос максимально упрощенный ответ, то он будет выглядеть так: наибольшая ценность – это происходящее у нас в голове. Каковы настроения в обществе, каковы болевые точки, какие темы потенциально вызывают наибольшие разногласия. Где, как и на кого необходимо оказать давление для достижения желаемой цели.
Конечно, важны и так называемые классические предметы интереса. Например, где находится камень, под которым спрятано оружие? Кто те люди, которые должны взять в руки это оружие? Какие каналы связи и планы защиты у них есть?
Но я не милитарист и не, например, специалист по передаче данных, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу, как и о промышленном или научном шпионаже и, наверное, еще о 26 областях, о которых я не имею ни малейшего представления.
Главная ценность – в наших головах
Но я кое-что знаю об обществе. Например, я знаю, что защищает не камень или оружие, а человек. Точнее, что происходит в голове этого человека, что побуждает его встать на защиту своей страны... или наоборот.
На кого этот человек смотрит как на моральный авторитет, чьи слова, мысли и кивок головы побуждают потенциального защитника действовать, работать на благо или против своей страны и общества? Что заставляет этого человека безмолвно клясться действовать или, наоборот, препятствовать действиям других?
Кажущаяся простой задача - разобраться во внутреннем устройстве общества, на которое направлено воздействие, чтобы начать мутить, манипулировать и влиять на него, - не так проста, как кажется. Вот, например, открываете вы сайт приграничной волости и определяете шесть фамилий, которые нужно добавить в соответствующий список/подкупить/запугать/устранить.
История одного исследования
Однажды я принимал участие в широкомасштабном академическом исследовании, методика которого на первый взгляд казалась странной и затратной по времени. Предполагалось, чтобы каждый участник сети отправился в изучаемый населенный пункт и прожил там неделю. Предстояло выяснить, кто является реальными лидерами этого небольшого сообщества, чье мнение там действительно важно, к кому люди прислушиваются и обращаются за советом.
Сюрприз, но часто оказывалось, что эти «ключевые люди» вовсе не обязательно были представителями официальной власти, главами администрации или даже крупнейшими работодателями. Это могла быть какая-то бабка или даже почтальон, или социальный работник и т. д.
Затем нужно было выслушать рассказ о жизни этого человека, что могло занять несколько часов или даже дней, потому что первоначальная замкнутость и/или вежливость побуждали его при ответе на вопросы подбирать слова. И только спустя некоторое время начинали проясняться реальная биография и ход мыслей человека, его история и ее внутренняя логика. Идентичность, самоопределение и мотивация – называйте это как хотите.
Как среди друзей, так и среди врагов
Зачем я рассказываю об этом? Ну, чтобы прояснить мою главную мысль. Мы, эстонцы, во многом являемся приграничной страной, нравится нам это или нет. Приграничная зона. Как в пассивном, так и в активном смысле. В цивилизационном и военном смысле. Своего рода крепостная стена.
Внутреннее устройство нашего общества и государства представляет интерес для всех сторон - как союзников, так и врагов. Чтобы понять его, нужно знать как официальную риторику государства (которая порой очень противоречива и поэтому трудна для понимания), так и риторику, идущую вразрез с ней. В модном антиэлитном климате история, мотивация и обоснование другой стороны еще более важны (и, конечно, в своей хаотичности еще более сложны для понимания).
На конфликтах и различиях между этими двумя странно переплетающимися лагерями мысли можно сыграть. Спецслужбы чаще всего не являются создателями этих надломов, но, безусловно, эксплуатируют и усиливают их.
Каковы же вывод и мораль этой истории? Если бы вы поставили перед собой задачу ликвидировать вражеский опорный пункт, то, скорее всего, постарались бы предварительно изучить и разрушить его как можно более тихим и незаметным способом. В этом и заключается суть шпионажа. Если вы мне не верите, посмотрите на Украину.