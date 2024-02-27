Часто это подают в пренебрежительно-высокомерном тоне, имея в виду, что мы крошечная бессмысленная страна, от которой ничего не зависит.

Если дать на этот вопрос максимально упрощенный ответ, то он будет выглядеть так: наибольшая ценность – это происходящее у нас в голове. Каковы настроения в обществе, каковы болевые точки, какие темы потенциально вызывают наибольшие разногласия. Где, как и на кого необходимо оказать давление для достижения желаемой цели.

Конечно, важны и так называемые классические предметы интереса. Например, где находится камень, под которым спрятано оружие? Кто те люди, которые должны взять в руки это оружие? Какие каналы связи и планы защиты у них есть?

Но я не милитарист и не, например, специалист по передаче данных, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу, как и о промышленном или научном шпионаже и, наверное, еще о 26 областях, о которых я не имею ни малейшего представления.

Главная ценность – в наших головах

Но я кое-что знаю об обществе. Например, я знаю, что защищает не камень или оружие, а человек. Точнее, что происходит в голове этого человека, что побуждает его встать на защиту своей страны... или наоборот.