Женская команда, отказавшаяся играть с трансспортсменом, получила дисквалификацию

«У меня четыре дочери. В какой-то момент я тренировал их всех. Я также тренировал и мальчиков и знаю, что они играют с другой скоростью и силой, чем девочки. Мужской и женский баскетбол - разные игры», - заявил главный тренер женской команды Вермонта Крис Гудвин, который считает, что существует высокий риск получения травмы при игре против соперника-трансгендера.

Как уже упоминалось, женская баскетбольная команда христианской средней школы Вермонта была отстранена от участия в будущих турнирах. VPA, организация, которая наложила дисквалификацию, объяснила это решение следующим образом:

«Их школа имеет полное право обучать своих учеников согласно своим убеждениям. Но они не могут навязывать эти убеждения государственным и частным школам. Они не могут отбирать возможность играть у других школ. Они не могут обижать студентов из-за того, кем эти студенты являются».

Сейчас христианская средняя школа Вермонта обратилась за помощью к юристам, чтобы отменить дисквалификацию.