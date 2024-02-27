Почему жители Эстонии, несмотря ни на что, по-прежнему стремятся приобрести собственное жилье?

«Что касается объемов, то мы вернулись примерно к уровню 2021 года, когда ежемесячный оборот по жилищным кредитам составлял около 150 миллионов евро, – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане. – Это примерно на пятую часть меньше по сравнению с пиковыми месяцами ралли недвижимости в 2022 и 2023 годах, так что можно сказать, что мы вернулись к норме».

По словам Танеля Ребане, нынешний объем выданных кредитов на покупку жилья четко отражает желание жителей Эстонии иметь собственное жилье – будь то переезд из арендованной недвижимости в личное жилье или, при необходимости, покупка нового, более просторного жилья.

«Недавнее исследование общественного мнения, проведенное компанией Norstat по заказу Luminor, также показало, что покупка нового или ремонт существующего жилья, по крайней мере, волнует довольно значительную часть населения. На вопрос о том, что вас не устраивает в вашем нынешнем доме, 37% ответили, что хотели бы либо приобрести новое жилье, либо отремонтировать имеющееся. Почти треть (31%) в свою очередь указали на необходимость более просторного жилья», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic.

По словам Танеля Ребане, в последние месяцы рынок недвижимости явно успокоился, и хотя значительного снижения цен не произошло, они стабилизировались. В результате недвижимость стала несколько более привлекательной для покупателей.

«Несмотря на стабилизацию, уровень цен на недвижимость все еще очень высок, особенно в Таллинне. Например, на среднюю зарплату можно купить относительно небольшую квартиру. Тем не менее, жители Эстонии предпочитают иметь собственное жилье, если это возможно, и скорее согласятся на меньшее, например, чтобы в будущем обменять его на более просторное», – добавляет Ребане.