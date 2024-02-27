ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Решимость Макрона дает надежду на то, что Украина станет получать необходимую ей помощь

Он подчеркнул, что союзники Украины не хотят войны с Россией, но цель его посланий не состояла в том, чтобы дать России надежду, что западные страны отступят перед лицом российского военного давления. Мне очень хотелось бы надеяться, что в результате последних решений и собраний европейских государств-членов необходимые процессы помощи наконец-то начнут двигаться. В выступлениях представителей украинского правительства в последние дни прямо говорится, что Украина пока получила лишь половину обещанной союзниками военной помощи.

Ограничения на вооружение Украины, о которых до сих пор публично заявляли союзники Украины, очень четко мотивировали Россию продолжать военные действия. Макрон пытался сформулировать значительно более сильные послания в поддержку Украины, но невозможно сдержать Россию одними декларациями. Нидерланды объявили вчера, что выделят дополнительно 100 млн евро на закупку боеприпасов для Украины, что, безусловно, является тем посланием, которое Украине действительно сейчас нужно.

Российский флот никуда не исчез

По данным ВМС Украины, у России есть еще десять кораблей различных классов, способных стрелять крылатыми ракетами в Черном море. До начала вторжения на Черноморском флоте было собрано 80 кораблей различного назначения, из которых, по данным ВМС Украины, треть уничтожена или потеряла боеспособность. Около десяти кораблей проходят более серьезный ремонт.