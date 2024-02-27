Президент Франции Макрон объявил о формировании новой коалиции стран для оснащения Украины ракетами большой дальности, пишет Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Решимость Макрона дает надежду на то, что Украина станет получать необходимую ей помощь
Венгерский парламент - последним из парламентов стран-членов НАТО - вчера ратифицировал завяку Швеции на вступление в НАТО. НАТО вскоре официально получит нового члена, который очень боеспособен в военном, политическом и экономическом отношении. Вместе с недавним присоединением Финляндии вся система безопасности Северной Европы в будущем радикально изменится.
Сотрудничество в области безопасности и военной техники в регионе велось и раньше, но для перехода этого сотрудничества в рамки НАТО потребуется немного времени, чтобы все заработало должным образом и стало частью рутинного механизма. Помимо совершенно новой системы безопасности в Балтийском и Северном морях, совершенно новая ситуация возникла и в европейской части Арктики, в регионе Баренцева моря. Расширение НАТО в Северном регионе является очевидным результатом агрессии России в Украине.
Новая помощь Украине
Президент Франции Макрон организовал в Париже международную конференцию в поддержку Украины, на которой в основном присутствовали лидеры или представители правительств европейских стран. Президент Франции попытался консолидировать сигналы и процессы для поддержки Украины. С точки зрения стратегической коммуникации послания были сильными. Президент Франции хотел убедить Россию, что Украине не будет позволено проиграть эту войну.
Президент Макрон также объявил о формировании новой коалиции стран для снабжения Украины ракетами большой дальности. Он пообещал создать эту коалицию в течение ближайших дней. Макрон довольно жестко заявил, что нельзя исключать ни один способ поддержки Украины, включая обсуждение вопроса об отправке войск союзников в Украину.
Он подчеркнул, что союзники Украины не хотят войны с Россией, но цель его посланий не состояла в том, чтобы дать России надежду, что западные страны отступят перед лицом российского военного давления. Мне очень хотелось бы надеяться, что в результате последних решений и собраний европейских государств-членов необходимые процессы помощи наконец-то начнут двигаться. В выступлениях представителей украинского правительства в последние дни прямо говорится, что Украина пока получила лишь половину обещанной союзниками военной помощи.
Ограничения на вооружение Украины, о которых до сих пор публично заявляли союзники Украины, очень четко мотивировали Россию продолжать военные действия. Макрон пытался сформулировать значительно более сильные послания в поддержку Украины, но невозможно сдержать Россию одними декларациями. Нидерланды объявили вчера, что выделят дополнительно 100 млн евро на закупку боеприпасов для Украины, что, безусловно, является тем посланием, которое Украине действительно сейчас нужно.
Российский флот никуда не исчез
По данным ВМС Украины, у России есть еще десять кораблей различных классов, способных стрелять крылатыми ракетами в Черном море. До начала вторжения на Черноморском флоте было собрано 80 кораблей различного назначения, из которых, по данным ВМС Украины, треть уничтожена или потеряла боеспособность. Около десяти кораблей проходят более серьезный ремонт.
Таким образом, российский флот по-прежнему представляет очень серьезную угрозу на Черном море. Российский флот не может использовать Севастопольскую базу, что делает практически невозможным его действие в западной части Черного моря. В Севастополе также располагались основные логистические возможности по погрузке крылатых ракет на корабли. Если добавить неоднократные атаки Украины на штаб ЧФ, то появляется объяснение, почему в последние месяцы Россия не наносила ракетные удары по украинским городам с баз флота, как в предыдущие годы.
Ситуация на фронтах
Представитель южноукраинской военной группировки сообщил, что после исчезновения самолетов А-50 из региона Россия активизировала использование разведывательных дронов для сбора информации о том, что происходит на фронте и в тылу Украины. Такой метод сбора, конечно, не дает таких хороших результатов, ведь сбор информации представляет собой гораздо более сложную задачу. Российское военное командование привыкло использовать А-50 для ведения боевых действий, поэтому можно ожидать, что вскоре мы увидим поставку в регион новых А-50.
На фронтах наступательная активность российской армии остается высокой.
На направлении Сватово и Северодонецка значительно возросло количество атак российских частей на Купянск. Первоначально это не принесло существенного прогресса. В районе Лимана атаки российской армии менее активны.
Российская армия пытается продолжить интенсивные атаки в районе Бахмута. Им удалось немного улучшить свои позиции как к северу, так и к югу от города.
Вчера в Донецкой области украинское военное командование заявило об отступлении из села Ласточкино на западной окраине Авдеевки. Российская армия улучшила свои позиции и в некоторых других точках вокруг Авдеевки. Атаки российской армии в районе Марьинки очень активны, но прогресса там нет.
На Южном фронте российская армия продолжает безуспешные атаки в районе деревни Работино. На восточном берегу Днепра активность атак российских частей была невысокой.
По данным Международного института исследований войны, инициатива в войне вновь перешла в руки российской армии, и в целом с такой оценкой сейчас можно согласиться.