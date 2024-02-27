Финны продают эстонцам крупный лесной бизнес

Дочерняя компания Metsä Group, Metsä Forest Eesti, занимается продажей лесоматериалов и древесной щепы, а также покупкой прав на вырубку растущего леса. В результате вступления сделки в силу компания полностью станет принадлежать предприятию Combiwood Group.

До сих пор целью Metsä Forest Eesti было снабжение заводов Metsä Group. В то же время бревна и энергетический лес продавались на местном рынке.