Принадлежащий финнам лесопромышленный концерн Metsä Group продает свой эстонский бизнес по производству древесины компании Combiwood Group, пишет dv.ee.
Финны продают эстонцам крупный лесной бизнес
Дочерняя компания Metsä Group, Metsä Forest Eesti, занимается продажей лесоматериалов и древесной щепы, а также покупкой прав на вырубку растущего леса. В результате вступления сделки в силу компания полностью станет принадлежать предприятию Combiwood Group.
До сих пор целью Metsä Forest Eesti было снабжение заводов Metsä Group. В то же время бревна и энергетический лес продавались на местном рынке.
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