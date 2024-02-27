Сотрудники Нарвской больницы – министру: Аго Кыргвеэ должен остаться нашим руководителем

«Что касается решения совета больницы отозвать с поста члена правления Аго Кыргвеэ, то трудовой коллектив больницы не понимает, по какой причине и с какой целью это делается? Почему руководитель, у которого есть четкие и конкретные планы относительно больницы, который нашел разные пути реализации этих планов и который имеет возможность реализовать эти планы, должен досрочно покидать свой пост?», - написали министру сотрудники.

«Члены совета больницы решили перенести в больницу свои игры во власть из Нарвского городского собрания. Является ли больница подходящим местом для этого? Точно нет. В больнице лечатся жители города, там спасают их жизни. Учитывая большую ответственность, умственную и физическую перегрузку медиков, нам нужна определенность и стабильность в нашей повседневной работе, а также уверенность в завтрашнем дне».

Попытка сотрудников больницы встретиться с председателем совета больницы Алексеем Евграфовым не принесла результатов. «Неоднократные предложения и пожелания трудовой семьи больницы не дошли до ушей членов совета», - добавили сотрудники.

«Мы просим вашей поддержки и вмешательства как министра в поддержании рабочего мира и стабильности в Нарвской больнице. Желаем доктору Аго Кыргвеэ и дальше оставаться руководителем Нарвской больницы».

Союз врачей Эстонии поддерживает позицию трудового коллектива Нарвской больницы.