МНЕНИЕ ⟩ Русский комплекс неполноценности, или Откуда происходит ненависть Путина к Украине

Западные страны еще не поняли, что на самом деле происходит в России и чего хотят русские. С 2000 года у власти в России находится не только Путин, но и Федеральная служба безопасности - ФСБ. Она пришла к власти в России, чтобы продолжить завоевательную политику бывшего СССР, которая прекратилась в 1945 году, когда США создали ядерное оружие.

Благодаря ядерному оружию в СССР возникла теория мирного сосуществования с Западом. С одной стороны были СССР и социалистический лагерь, с другой - США со своими союзниками в Западной Европе. Кроме того, западный блок поддерживают Япония и Австралия. Китай, Африка и Латинская Америка смотрели на оба лагеря и действовали так, как считали нужным. Арабские страны сыграли в свою игру и заключили соглашения с обоими лагерями.

До распада СССР мир был бинарным, и существовало два глобальных центра силы - Вашингтон и Москва. Затем исчез СССР, а вместе с ним - и бинарный мировой порядок. России тогда пришлось позаботиться о том, чтобы самой не распасться на множество частей.