Медики готовы выйти на протест в защиту главы больницы: мэр Нарвы не собирается с ними встречаться

Большинство руководителей клиник отправили в министерство и мэру города Яану Тоотсу коллективное письмо, в котором пригласили его в среду, 28 февраля на встречу, где намерены объяснить свою позицию и рассказать о делах больницы.

Мэр Нарвы Яан Тоотс сообщил Rus.Postimees, что приглашение пришло только что, а завтра в 10 утра у него назначено собрание в Таллинне, поэтому встретиться с сотрудниками больницы он не сможет.

«Я пойду на заседание совета в Нарвскую больницу в четверг, потому что меня пригласили туда. Но я не вмешиваюсь в работу совета. Может быть раньше и существовала традиция у мэра вмешиваться в такие дела, но я не вмешиваюсь. Если у совета есть какие-то документы, они будут представлены на заседании», - сказал Тоотс.

Он добавил, что сам всегда хорошо общался с Кыргвеэ, и ему тяжело сказать, действительно ли есть какие-то нарушения с его стороны, так как за этим должен следить именно совет больницы.

Медики организуют 29 февраля, с 17 до 19 часов, протест у здания Нарвской ратуши. В это же время в ратуше планируется заседание совета Нарвской больницы, на котором будет обсуждаться вопрос об отзыве члена правления Аго Кыргвеэ. В поддержку действующего члена правления высказались уже две трети трудового коллектива, а работников в Нарвской больнице порядка 760, пишет «Северное побережье».