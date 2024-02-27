Медики Нарвской больницы не согласны с тем, что совет больницы собирается отстранить от должности нынешнего руководителя больницы доктора Аго Кыргвеэ и готовы протестовать.
Медики готовы выйти на протест в защиту главы больницы: мэр Нарвы не собирается с ними встречаться
Большинство руководителей клиник отправили в министерство и мэру города Яану Тоотсу коллективное письмо, в котором пригласили его в среду, 28 февраля на встречу, где намерены объяснить свою позицию и рассказать о делах больницы.
Мэр Нарвы Яан Тоотс сообщил Rus.Postimees, что приглашение пришло только что, а завтра в 10 утра у него назначено собрание в Таллинне, поэтому встретиться с сотрудниками больницы он не сможет.
«Я пойду на заседание совета в Нарвскую больницу в четверг, потому что меня пригласили туда. Но я не вмешиваюсь в работу совета. Может быть раньше и существовала традиция у мэра вмешиваться в такие дела, но я не вмешиваюсь. Если у совета есть какие-то документы, они будут представлены на заседании», - сказал Тоотс.
Он добавил, что сам всегда хорошо общался с Кыргвеэ, и ему тяжело сказать, действительно ли есть какие-то нарушения с его стороны, так как за этим должен следить именно совет больницы.
Медики организуют 29 февраля, с 17 до 19 часов, протест у здания Нарвской ратуши. В это же время в ратуше планируется заседание совета Нарвской больницы, на котором будет обсуждаться вопрос об отзыве члена правления Аго Кыргвеэ. В поддержку действующего члена правления высказались уже две трети трудового коллектива, а работников в Нарвской больнице порядка 760, пишет «Северное побережье».
Rus.Postimees ранее писал о том, что в понедельник, 27 февраля, стало известно о возможном снятии со своего поста члена правления Нарвской больницы Аго Кыргвеэ. По словам действующего председателя совета Нарвской больницы Алексея Евграфова, который также является членом оппозиционной фракции Narva, у совета накопилось достаточно информации для того, чтобы говорить о снятии Кыргвеэ с должности.
Также стало известно, что сотрудники Нарвской больницы направили открытое письмо министру здравоохранения Рийне Сиккут (Социал-демократическая партия), в котором просят ее вмешаться в ситуацию в Нарвской больнице. «Мы хотим, чтобы доктор Аго Кыргвеэ и дальше оставался руководителем Нарвской больницы», - написали работники больницы.
«Что касается решения совета больницы отозвать с поста члена правления Аго Кыргвеэ, то трудовой коллектив больницы не понимает, по какой причине и с какой целью это делается? Почему руководитель, у которого есть четкие и конкретные планы относительно больницы, который нашел разные пути реализации этих планов и который имеет возможность реализовать эти планы, должен досрочно покидать свой пост?», - написали министру сотрудники.
«Члены совета больницы решили перенести в больницу свои игры во власть из Нарвского городского собрания. Является ли больница подходящим местом для этого? Точно нет. В больнице лечатся жители города, там спасают их жизни. Учитывая большую ответственность, умственную и физическую перегрузку медиков, нам нужна определенность и стабильность в нашей повседневной работе, а также уверенность в завтрашнем дне».
Попытка сотрудников больницы встретиться с председателем совета больницы Алексеем Евграфовым не принесла результатов. «Неоднократные предложения и пожелания трудовой семьи больницы не дошли до ушей членов совета», - добавили сотрудники.
«Мы просим вашей поддержки и вмешательства как министра в поддержании рабочего мира и стабильности в Нарвской больнице. Желаем доктору Аго Кыргвеэ и дальше оставаться руководителем Нарвской больницы».
Кыргвеэ: политическое управление для больницы совершенно губительно
«Я очень боюсь, что это подорвет веру всех сотрудников Нарвской больницы в то, что здесь может происходить дальнейшее развитие в направлении нормальной больницы. У меня есть опасение, что часть людей, которые уже пришли сюда работать, могут отсюда уйти, и серьезная угроза для репутации больницы в том, что после моего ухода никто не рискнет прийти сюда работать», - высказался Кыргвеэ насчет предстоящего с большой вероятностью ухода.
«Нормально было бы, чтобы в совете больницы были профессионалы в области медицины, решающие, как организовать работу и деятельность больницы, но этого, к сожалению, нет. Политическое управление для больницы совершенно губительно», - констатировал Кыргвеэ, комментируя новость о готовящихся кадровых перестановках, сообщило вчера «Северное побережье».