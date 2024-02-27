Якоб Кульбин занял пятое место в спринте на молодежном чемпионате мира по биатлону в Отепя.
На домашнем чемпионате мира биатлонист Якоб Кульбин был в шаге от медали
Чемпионом мира стал норвежец Каспер Калкенберг, чисто прошедший огневые рубежи, серебро забрал хорват Матия Легович (1; +30,1), а бронза у финна Йими Клеметтинена (1; +1.04.4).
Допустивший в первом туре ошибку и проигравший в итоге победителю минуту и 13 секунд поляк Якуб Потонец (1; +1.07.7) также опередил Кульбина.
Среди эстонских спортсменов неплохо выступил и Ярослав Неверов, занявший седьмое место (2; +1,17,9). Даниэль Вариков занял 49 место (2; +3,19,0), а Армин Аун – 52 место (2; +3,22,5).