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На домашнем чемпионате мира биатлонист Якоб Кульбин был в шаге от медали

rus.postimees.ee
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Якоб Кульбин
Якоб Кульбин Фото: Greta Külvet / Eesti laskesuusatamise föderatsioon

Якоб Кульбин занял пятое место в спринте на молодежном чемпионате мира по биатлону в Отепя.

Чемпионом мира стал норвежец Каспер Калкенберг, чисто прошедший огневые рубежи, серебро забрал хорват Матия Легович (1; +30,1), а бронза у финна Йими Клеметтинена (1; +1.04.4).

Допустивший в первом туре ошибку и проигравший в итоге победителю минуту и 13 секунд поляк Якуб Потонец (1; +1.07.7) также опередил Кульбина.

Среди эстонских спортсменов неплохо выступил и Ярослав Неверов, занявший седьмое место (2; +1,17,9). Даниэль Вариков занял 49 место (2; +3,19,0), а Армин Аун – 52 место (2; +3,22,5).

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