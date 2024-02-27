Сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова приговорили к 2,5 годам колонии

Российские власти, напомнил он, пытаются контролировать культуру - например, запрещать неугодных писателей и музыкантов, вмешиваются в частную жизнь граждан с помощью запрета «движения ЛГБТ», в то время как президент Владимир Путин обвиняет Польшу в том, что она вынудила Гитлера на нее напасть (именно так Путин высказался в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону).

Обращаясь к тем, кто пришел его поддержать, Орлов вспоминал призыв Алексея Навального «Не сдавайтесь». «Не падайте духом, не теряйте оптимизма, — говорил он. — Ведь правда на нашей стороне. Те, кто привел нашу страну в ту яму, в которой она сейчас находится, представляют старое, дряхлое, отжившее. У них нет образа будущего — только ложные образы прошлого, миражи "имперского величия"».

Еще Орлов говорил о чиновниках, прокурорах и судьях — тех, кто «двигает каток репрессий». «Их дети и внуки будут стыдиться рассказывать о том, где служили и что делали их папы и мамы, дедушки и бабушки. Так же будет и с теми, кто сейчас во исполнение приказов совершает преступления в Украине, - считает правозащитник. - И по-моему, это самое страшное наказание - и оно неизбежно. Ну, а наказание мне, очевидно, тоже неизбежно, потому что надеяться на оправдательный приговор в нынешних условиях было бы верхом наивности».