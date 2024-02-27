За три дня в пожарах погибли шесть человек: в чем причина трагедий?

«Когда в конце прошлого года мы проверяли датчики дыма, выяснилось, что работающий датчик отсутствует почти в четверти домов Эстонии. К сожалению, последние дни самым трагическим образом показали нам, к чему может привести халатное отношение к пожарной безопасности. Можно сказать, что при таком безответственном поведении эти несчастные случаи были лишь вопросом времени», - прокомментировал Мартин Ламбинг, заместитель генерального директора Спасательного департамента.

В доме человека, который погиб 3 января, отсутствовал работающий датчик дыма. В феврале в пожарах погибли девять человек, при этом, по предварительной информации, как минимум в домах шести погибших не было датчиков дыма.

Для быстрого обнаружения пожара необходимо иметь работающий датчик дыма в каждом здании. В большом многоэтажном доме их должно быть несколько и хотя бы по одному на каждом этаже.

Через пять минут пожар становится опасным для жизни, дым заполняет помещение, делая выживание невозможным. Датчик обнаруживает дым даже в небольшой концентрации и подает сигнал тревоги громким звуком, а также дает возможность эвакуироваться.

Один человек погиб в результате пожара в Курессааре 27 февраля. Пожар начался из-за курения в постели. В доме опять-таки не было датчика дыма.