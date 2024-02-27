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В Таллинне электричка сбила человека

rus.postimees.ee
Обновлено 27 февраля 2024, 15:37
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Ain Liiva

На переезде Хийу в Таллинне произошло железнодорожное ДТП: пожилая женщина попала под электричку. Движение поездов там было на некоторое время приостановлено.

Согласно поступившей в редакцию Postimees информации, на переезде Хийу электричка сбила пожилую женщину, которую с места происшествия доставили в больницу на машине скорой помощи. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, на данный момент информации о состоянии пострадавшей нет.

Postimees также обратился за комментариями к Elron.

Новость дополняется!

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