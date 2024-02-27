На переезде Хийу в Таллинне произошло железнодорожное ДТП: пожилая женщина попала под электричку. Движение поездов там было на некоторое время приостановлено.
В Таллинне электричка сбила человека
Согласно поступившей в редакцию Postimees информации, на переезде Хийу электричка сбила пожилую женщину, которую с места происшествия доставили в больницу на машине скорой помощи. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, на данный момент информации о состоянии пострадавшей нет.
Postimees также обратился за комментариями к Elron.
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