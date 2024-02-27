В Таллинне электричка сбила человека

Согласно поступившей в редакцию Postimees информации, на переезде Хийу электричка сбила пожилую женщину, которую с места происшествия доставили в больницу на машине скорой помощи. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, на данный момент информации о состоянии пострадавшей нет.