Вт, 27.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Установщик мебели с огромной налоговой задолженностью сокращает штат

rus.postimees.ee
Copy
Мебель иллюстративная.
Мебель иллюстративная. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Компания Mööbliekspert Paigaldus OÜ, занимающаяся сборкой мебели, сообщила в Кассу по безработице о намерении сократить 14 рабочих мест. Решение вызвано банкротством предприятия, пишет dv.ee.

На странице Ametlikud Teadaanded уведомление о банкротстве еще не опубликовано. Налоговая задолженность компании превышает 99 600 евро, из которых чуть более 60 000 евро было отсрочено.

Mööbliekspert Paigaldus OÜ занимается установкой мебели, дверей, окон и перегородок, а также предлагает услуги управления проектами и транспортировки.

Читайте подробнее на dv.ee.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх