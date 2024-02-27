Компания Mööbliekspert Paigaldus OÜ, занимающаяся сборкой мебели, сообщила в Кассу по безработице о намерении сократить 14 рабочих мест. Решение вызвано банкротством предприятия, пишет dv.ee.
Установщик мебели с огромной налоговой задолженностью сокращает штат
На странице Ametlikud Teadaanded уведомление о банкротстве еще не опубликовано. Налоговая задолженность компании превышает 99 600 евро, из которых чуть более 60 000 евро было отсрочено.
Mööbliekspert Paigaldus OÜ занимается установкой мебели, дверей, окон и перегородок, а также предлагает услуги управления проектами и транспортировки.
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