Перед встречей лидеров стран ЕС и НАТО в Париже Фицо отметил, что в документах, которые он видел, размещение войск некоторыми странами-членами обсуждалось в качестве одного из вопросов. «Я не знаю, с какой целью и что они там могли бы делать», - сказал Фицо, известный своими пророссийскими взглядами и поведением. Он добавил, что война в Украине идет не так, как планировалось. «Эта встреча в Париже является подтверждением того, что стратегия Запада в отношении Украины полностью провалилась».