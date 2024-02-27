В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны-члены Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих войск в Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон вчера также подтвердил, что нельзя исключать отправку подразделений союзников в Украину. Есть ли за этими заявлениями какие-то реальные идеи и планы?
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Перед встречей лидеров стран ЕС и НАТО в Париже Фицо отметил, что в документах, которые он видел, размещение войск некоторыми странами-членами обсуждалось в качестве одного из вопросов. «Я не знаю, с какой целью и что они там могли бы делать», - сказал Фицо, известный своими пророссийскими взглядами и поведением. Он добавил, что война в Украине идет не так, как планировалось. «Эта встреча в Париже является подтверждением того, что стратегия Запада в отношении Украины полностью провалилась».