Биатлон на грани грандиозного скандала

Как и Далин, под следствием в Норвегии по обвинению в коррупции находится и бывший президент IBU Андерс Бессеберг. В случае признания его виновным ему грозит три года и семь месяцев тюремного заключения.

По данным NRK, Далин, возможно, подписал похожий контракт с Infront, предприятием, передающим передачу прав на телетрансляции, из-за чего Бессеберга предъявили обвинения в коррупции.

В пресс-релизе, который выпустила IBU, Далин отрицает какие-либо правонарушения.

«Я очень шокирован этими предполагаемыми обвинениями и отрицаю их все. Я без колебаний предприму любые юридические действия, необходимые для защиты моей репутации. Это явно политически мотивированная кампания, направленная на то, чтобы нанести ущерб моей репутации», - сообщил Далин, который заявил, что СМИ узнали о расследовании до того, как ему о них официально сообщили.

Что касается контракта с Infront, Далин говорит, что соблюдал все законы.

Ожидается, что участь Андерса Бессеберга прояснится в апреле. Его обвиняют в коррупции и получении взяток. NRK пишет, что Бессеберг заключил контракт с Infront на гораздо меньшую сумму, чем его реальная рыночная стоимость. Взамен он получил различные подарки и поездки.