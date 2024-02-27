В новом сравнении цен в магазинах, проведенным Postimees, продолжает лидировать Lidl, а Grossi Toidukauplus из тройки лидеров вышел. Разница между самой дешевой и самой дорогой продуктовой корзиной за месяц увеличилась почти на пятую часть.
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ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES ⟩ Lidl продолжает доминировать благодаря дешевым товарам, разрыв в ценах растет
Несмотря на быстрый рост цен на продукты питания, результаты сравнения цен на корзину продуктов Postimees по сравнению с январем остаются удивительно стабильными. Lidl сохраняет уверенное лидерство, стоимость одной и той же корзины товаров снизилась за месяц с 55 евро 46 центов до 54 евро 25 центов.