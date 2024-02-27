ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES ⟩ Lidl продолжает доминировать благодаря дешевым товарам, разрыв в ценах растет

Несмотря на быстрый рост цен на продукты питания, результаты сравнения цен на корзину продуктов Postimees по сравнению с январем остаются удивительно стабильными. Lidl сохраняет уверенное лидерство, стоимость той же корзины товаров снизилась за месяц с 55 евро 46 центов до 54 евро 25 центов.

На второе место вернулась Maxima с корзиной товаров стоимостью 55 евро 84 цента. Месяц назад Maxima была на том же месте, но цена была 58 евро 94 цента. На третьем месте теперь находится э-магазин Barbora с ценой корзины в 58 евро 67 центов. Grossi Toidukauplus, где цена корзины составляет 59 евро 31 цент, находится на четвертом месте. Однако стоит учесть, что в сравнении отсутствовало охлажденное филе бройлера. Магазин e-Prisma с корзиной товаров стоимостью 59 евро 41 цент быстро догнал Grossi Toidukauplus.