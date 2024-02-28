Дефицит боеприпасов, боевые потери ВСУ и блага «русского мира». Обзор событий в Украине

Ее коллега, секретарь этого же комитета Роман Костенко отрицает эти цифры: «Я был на комитете, но не слышал, чтобы Генштаб говорил, что у нас есть до 50 тысяч погибших. Где-то они говорили о семи-восьми тысячах пропавших без вести, поэтому это где-то цифра до 40 тысяч». Однако многие украинцы подвергли сомнению и эти цифры, считая их заниженными.

В этом контексте мне кажется интересным пояснение Алексея Копытько, советника бывшего министра обороны Алексея Резникова. Он написал: «Что касается безвозвратных потерь - есть боевые (погибшие на поле боя, пленные, пропавшие без вести, умершие от ран на этапе эвакуации или в госпитале, утратившие из-за ранений способность нести службу и др.) и небоевые (умершие от болезней, ДТП, суицидов, несчастных случаев, выведенные из числа военнослужащих по разным причинам и пр.)».

Таким образом, в безвозвратных потерях не все погибшие. Цифры подсвечивают не только непосредственную ситуацию на поле боя, но и проблемы с дисциплиной, проблемы с медобеспечением и мобилизацией, с морально-психологическим состоянием и так далее.