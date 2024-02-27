Концертмейстер и преподаватель игры на фортепиано Лейла Рёэмель, прожившая восемь лет в Мадриде, говорит, что испанцы ходят в рестораны и кафе гораздо чаще, чем эстонцы.
Рост цен на продукты медленно убивает испанскую культуру menú del día
По ее словам, жизнь испанцев протекает скорее на улице, чем дома - конечно, свою роль в этом играет и погода. «Иногда мне тоже кажется, что Испания не такая уж и богатая страна, но люди все равно все время едят вне дома», - говорит она.
Представитель Испанской организации потребителей и пользователей (La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU) Мирьям Вивар Гомес подтверждает слова Рёэмель, основываясь на своем личном опыте: «Странно, что в ресторанах все еще требуется предварительная бронь. Несмотря на то, что все жалуются, как же дорого обедать вне дома. Все постоянно занято и забронировано».
Однако последние исследования OCU говорят о другом. Годовая инфляция продуктов питания и безалкогольных напитков в Испании в декабре прошлого года составила в среднем 7,3 процента (в Эстонии - четыре процента). «Большое количество людей действительно переживает, как бы дотянуть до конца месяца» - говорит Вивар.
«Инфляция очень серьезно ударила по базовым продуктам питания, таким как рыба, мясо, фрукты и овощи. Производители вынуждены экономить электроэнергию, например, не включая свет или не запуская стиральную машину в определенное время суток», - продолжает она.
«Изменились и привычки потребления. Люди ищут больше выгодных сделок. Некоторые пытаются сэкономить, заменяя в своем рационе мясо и рыбу яйцами - более дешевым белком», - ссылается Вивар на исследование.
Потуже затягивают ремни и те, кто непосредственно не подвергается риску бедности. «Обычные люди - не самые уязвимые - изменили свои привычки в сфере развлечений. Прежде чем полететь за границу на выходные или просто поехать за город, подумаешь дважды, ведь теперь ты не можешь позволить себе путешествовать так часто - отели и рестораны стали дороже», - говорит Вивар.
Музыкальный журналист Хосе, не пожелавший называть свое полное имя, говорит, что цены в продуктовом магазине сейчас в среднем намного выше, чем около трех лет назад. «Оливковое масло, которое очень важно в нашей средиземноморской культуре, где-то на 500 процентов дороже», - предполагает он.
«Мои родители пенсионеры, они не бедные, потому что мой отец был учителем и у него хорошая пенсия. Они взвешивают каждый евро и постоянно говорят мне о ценах», - добавляет Хосе.
Закрытие Zara убило франчайзинговую сеть ресторанов
В 2011 году Хосе решил попробовать себя в ресторанном бизнесе.
В 30 километрах от столицы, в богатом и живописном районе он взял на себя управление известным американским рестораном, расположенном в торговом центре. «Я заключил десятилетний контракт. Это была очень хорошая франшиза», - вспоминает Хосе.
Однако из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, произошли изменения. Больницы были заполнены тяжелобольными пациентами, поэтому Мадрид был вынужден открыть полевой госпиталь на 3000 коек в конференц-центре IFEMA. Только в Мадридском регионе во время весенней волны коронавируса 2020 года погибло 8400 человек.
Чтобы сдержать распространение болезни, по всей стране были введены ограничения на передвижение. Люди не могли даже покинуть свои дома, а рестораны и торговые центры, естественно, были закрыты.
«Все началось с того, что закрылась Zara, - говорит Хосе. - В связи с тем, что большая часть их продаж перешла в интернет, они закрыли 30 процентов своих обычных магазинов. И магазин, работающий в этом торговом центре, был одним из них».
После ухода Zara посетителей в торговом центре стало еще меньше. Текущий договор аренды Хосе истек в 2022 году, а новый контракт предусматривал увеличение его арендной платы.
«Владельцы торгового центра не очень-то сочувствовали моим объемам продаж, которые сильно упали из-за пандемии и изменившихся вместе с ней привычек. Хотели поднять арендную плату, но это было невозможно. Мне пришлось закрыть ресторан. Это было ужасно, я обанкротился из-за долгов, - говорит Хосе. - До закрытия в ресторане работало 30 человек, которых пришлось уволить. Ужасная ситуация для многих семей».
До пандемии в этом торговом центре было несколько закусочных. Еще до того, как очередь добралась до Хосе, некоторые общепиты обанкротились по тем же причинам. После Хосе закрылись и остальные. «Остался только Макдональдс», - говорит Хосе. По его мнению, владельцам ТЦ не хватило чувства реальности, когда они отказались пойти им навстречу - после закрытия ресторанов этот торговый центр посещает еще меньше людей.
После банкротства Хосе вернулся в журналистику и обнаружил, что гонорары за радиопередачи и статьи ничуть не выросли по сравнению с 2011 годом.
Однако Хосе спасает семья: «Мне повезло, потому что у моей жены хорошая зарплата, мы покупаем те же вещи, что и раньше. Я не бедный. Мне повезло, что, хотя у меня не лучшее финансовое положение, у меня есть подстраховка».
«После закрытия ресторана мы отказались от услуг уборщицы. Теперь я могу сам помогать по хозяйству», - добавляет Хосе.
«Поначалу, когда мои подруги из Эстонии стали жаловаться, что все подорожало, в Испании я этого не ощущала, - признается Рёэмель. - Позже я стала замечать, что вещи, которые я покупаю в магазине, действительно стали дороже. Например, если раньше что-то стоило 1,99, то теперь оно стоит 2,35. Но мне кажется, хотя в Испании рост цен и заметен, в Эстонии он ощущается еще сильнее».
Рёэмель кажется, что повышение цен не изменило привычек испанцев. «Когда ты выходишь из дома, то непременно сидишь где-нибудь в кафе», - говорит она.
По ее словам, кофе в Испании намного дешевле. «Но в Испании его и подают проще: это просто кофе, не застывший, без пены, без сердечек, - описывает она. - В Эстонии больше вариантов: с одним молоком, с другим, и это тоже очень вкусно».
Если спросить Вивар, почему рестораны и кафе до сих пор забиты людьми, она объяснит это тем, что люди используют сбережения. «Это проблема, потому что, когда сбережения заканчиваются, мы начинаем брать кредиты, что не так дешево, как кажется. Это приводит к циклу, в котором выплаты никогда не заканчиваются», - предупреждает Вивар.
«Это порочный круг. Чтобы быть счастливым, нужно потреблять. Рождество, например, следует отмечать, обедая в ресторане, покупая много подарков и употребляя чрезвычайно дорогую еду. В противном случае вы не будете счастливы», - отзывается о потребительской культуре представитель потребительской организации.
По данным Вивар, в декабре и январе людям особенно трудно сбалансировать свои доходы и расходы. Во многих случаях это приводит к тому, что если зимой погода в Мадриде все же требует отопления, после праздников люди не могут позволить себе газовый баллон и сидят в холоде.
Хосе считает, что во время пандемии некоторые привычки испанцев все же изменились. «Мы изменили свои привычки. Мы не ходим в кино, не ходим на концерты. Мы остаемся дома, смотрим Netflix и заказываем еду, - говорит он. - Раньше я ходил в кино где-то раз в неделю, а теперь - два раза в год. И театры теперь пусты. Речь не только о ценах, но и об изменении привычек».
«Я знаком с индустрией развлечений, потому что пишу о музыке. Я часто хожу на концерты, но это потому, что обычно я могу ходить на них бесплатно, и они мне нравятся, - говорит он. - Что касается концертов, то здесь я не совсем обычный человек. Есть два вида концертов: большие концерты, цены на которые взлетели до небес, из-за которых все сходят с ума и тратят на них огромные деньги. И все ради того, чтобы посмотреть на звезду на экране, поскольку она находится в ста метрах от тебя. Для меня это не концерт».
«А в небольшие концертные площадки, где цены выше, чем три года назад, потому что все стало дороже, ходит меньше людей», - сетует Хосе.
Согласно данным OCU, как только ставки по ипотечным кредитам упадут, привычки людей могут вновь измениться. «Когда кредиты дешевле, у людей больше свободных денег. Они могут снизиться к последнему кварталу этого года. Мы надеемся, что это поможет экономике восстановиться», - говорит Вивар.
Огромные комплексные меню в Испании - это 60-летняя автократическая практика
Комплексное меню или menú del día, предлагаемое во многих испанских ресторанах и по сей день, имеет автократические корни.
А именно, в 1964 году Министерство информации и туризма диктатора Франсиско Франко обязало все испанские рестораны предлагать питательное комплексное меню из трех блюд по фиксированной цене в будние дни.
Согласно этому обычаю, в будние дни с 13.00 до 16.00 в ресторанах предлагают большой обед, состоящий из двух основных блюд и одного десерта или кофе. Иногда в стоимость входят напиток и хлеб.
Либерализация, наступившая после падения диктатуры, означала, что ресторанам вновь разрешили устанавливать цены на комплексное обеденное меню, но обязанность его предлагать сохранялась аж до 2010 года: тогда от этой обязанности общепиты освободила европейская директива.
«Я не часто ем menú del día, чувствую, что не смогу его доесть, - признается Лейла Рёмель, эстонка, живущая в Мадриде. - Но если люди долго обедают, то смогут его осилить. Первое блюдо, второе, десерт, напиток. Это предложение можно увидеть перед каждым рестораном, думаю, его едят очень много».
В ресторане, расположенном рядом с местом работы Рёэмель, обед стоит 11,50 евро. Она предполагает, что средняя стоимость дневного меню составляет 12-13 евро.
Мирьям Вивар подтверждает, что обеденное меню сейчас стоит от 12 до 13 евро. «Раньше пообедать можно было за восемь-десять евро. В некоторых местах обеденное меню сейчас стоит в два раза дороже», - говорит она.
По мнению Вивар, это, в свою очередь, означает, что люди не могут позволить себе ежедневно так набивать желудок. «Они едят в столовой своего офиса или вообще работают из дома, - говорит она. - Удаленная работа очень распространена в Испании, большинство компаний разрешают два-три дня работать из дома. Это хорошо сказалось на производительности труда, но не так хорошо на ресторанах, особенно расположенных в офисных помещениях».
«Если раньше человек пять раз в неделю питался в ресторане, то теперь он ходит на работу два-три дня в неделю, причем в этих случаях он еще и часто берет еду из дома», - отмечает Вивар.
Иногда первое, что туристу принесет официант, - это более дорогое меню à la carte, но на самом деле в наличии имеется и более доступное обеденное меню. Об этом нужно просто попросить отдельно.
«Один знакомый сказал мне, что если на столах белые скатерти, все выглядит очень красиво и чисто, то это туристическое место, - отмечает Рёэмель. - Нужно идти в такое место, где на полу валяются салфетки, бегают официанты, все выглядит не так красиво и опрятно. Если вы видите, что в центре города все стоят в очереди у какого-то не очень опрятного места, значит, это хорошее место».
Что касается еды, то сначала Рёэмель показалось, что все испанские блюда довольно жирные. «Но если пожить там подольше, вы поймете, что эта еда вполне полезна. Даже если в них много хлеба, в то же время там много рыбы и морепродуктов», - отмечает она.
По ее словам, в испанской кухне много повторений. «В Эстонии обеденное меню везде будет разным, а в Испании все одно и то же: тортилья, крокеты. В Испании очень ценятся традиционные блюда», - говорит она.
Традиции незыблемы и в том, что касается времени приема пищи. Рёэмель знает, что студенты не учатся в 14-15 часов, потому что 14-16 - традиционное время обеда. «Ужин наступает очень поздно, в девять вечера. Рестораны часто не открываются до 20.30. Вы просто не можете поужинать в ресторане в семь вечера», - говорит она.
По сравнению с Эстонией испанский завтрак более скромный. По словам Рёэмель, основное блюдо, которое испанцы едят на завтрак, - это пан кон томате - тост, намазанный оливковым маслом, чесноком и помидорами. Помимо этого, день также начинают с лепешек и чуррос.