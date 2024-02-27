Рост цен на продукты медленно убивает испанскую культуру menú del día

Музыкальный журналист Хосе, не пожелавший называть свое полное имя, говорит, что цены в продуктовом магазине сейчас в среднем намного выше, чем около трех лет назад. «Оливковое масло, которое очень важно в нашей средиземноморской культуре, где-то на 500 процентов дороже», - предполагает он.

«Мои родители пенсионеры, они не бедные, потому что мой отец был учителем и у него хорошая пенсия. Они взвешивают каждый евро и постоянно говорят мне о ценах», - добавляет Хосе.

Закрытие Zara убило франчайзинговую сеть ресторанов

В 2011 году Хосе решил попробовать себя в ресторанном бизнесе.

В 30 километрах от столицы, в богатом и живописном районе он взял на себя управление известным американским рестораном, расположенном в торговом центре. «Я заключил десятилетний контракт. Это была очень хорошая франшиза», - вспоминает Хосе.

Однако из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, произошли изменения. Больницы были заполнены тяжелобольными пациентами, поэтому Мадрид был вынужден открыть полевой госпиталь на 3000 коек в конференц-центре IFEMA. Только в Мадридском регионе во время весенней волны коронавируса 2020 года погибло 8400 человек.

Чтобы сдержать распространение болезни, по всей стране были введены ограничения на передвижение. Люди не могли даже покинуть свои дома, а рестораны и торговые центры, естественно, были закрыты.

«Все началось с того, что закрылась Zara, - говорит Хосе. - В связи с тем, что большая часть их продаж перешла в интернет, они закрыли 30 процентов своих обычных магазинов. И магазин, работающий в этом торговом центре, был одним из них».

После ухода Zara посетителей в торговом центре стало еще меньше. Текущий договор аренды Хосе истек в 2022 году, а новый контракт предусматривал увеличение его арендной платы.

«Владельцы торгового центра не очень-то сочувствовали моим объемам продаж, которые сильно упали из-за пандемии и изменившихся вместе с ней привычек. Хотели поднять арендную плату, но это было невозможно. Мне пришлось закрыть ресторан. Это было ужасно, я обанкротился из-за долгов, - говорит Хосе. - До закрытия в ресторане работало 30 человек, которых пришлось уволить. Ужасная ситуация для многих семей».

До пандемии в этом торговом центре было несколько закусочных. Еще до того, как очередь добралась до Хосе, некоторые общепиты обанкротились по тем же причинам. После Хосе закрылись и остальные. «Остался только Макдональдс», - говорит Хосе. По его мнению, владельцам ТЦ не хватило чувства реальности, когда они отказались пойти им навстречу - после закрытия ресторанов этот торговый центр посещает еще меньше людей.

После банкротства Хосе вернулся в журналистику и обнаружил, что гонорары за радиопередачи и статьи ничуть не выросли по сравнению с 2011 годом.

Однако Хосе спасает семья: «Мне повезло, потому что у моей жены хорошая зарплата, мы покупаем те же вещи, что и раньше. Я не бедный. Мне повезло, что, хотя у меня не лучшее финансовое положение, у меня есть подстраховка».

«После закрытия ресторана мы отказались от услуг уборщицы. Теперь я могу сам помогать по хозяйству», - добавляет Хосе.