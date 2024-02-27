МНЕНИЕ ⟩ Наше профобразование не ориентировано на потребности рынка труда

Зачастую, обучаясь в ПТУ, люди склонны ориентироваться на свои личные интересы, находящиеся за пределами их привычной сферы деятельности. Этот тип образования называется «образованием по интересам». Я бы пока оставил в стороне более подробное рассмотрение такого типа образования. Главный же вопрос тут заключается в том, должен ли человек, уже имеющий какое-то образование и специальность, иметь возможность получить новую специальность бесплатно, или же за обучение ей нужно взимать плату.
Однако проблема в том, что выпускники заведений профессионального образования не идут работать по специальности, при этом среди них больше безработных, чем, например, среди выпускников гимназий. Профессиональное образование должно быть еще одной областью образования наряду с высшим образованием, дающей человеку профессиональные навыки, то есть это должно быть образование, непосредственно ориентированное на потребности рынка труда. Однако когда люди после окончания профучилища остаются безработными или не работают по специальности, создается впечатление, что у нас где-то что-то не так.
Где зарыта собака? Когда мы рассматриваем профессиональное образование как вариант места обучения после основной школы, то это, как правило, второй или, того хуже, третий вариант. Сначала ученики пытаются попасть в элитную школу или в государственную гимназию своего уезда. Если это не сработает, подойдет и какая-нибудь гимназия более низкого ранга, а если вы не сможете и туда попасть, тогда вам придется подумать о профессиональном училище. Конечно, так происходит не со всеми молодыми людьми, но, похоже, это доминирующая модель поведения.