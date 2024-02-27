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МНЕНИЕ ⟩ Наше профобразование не ориентировано на потребности рынка труда

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Пярнуский центр профессионального образования.
Пярнуский центр профессионального образования. Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees
  • Сорок процентов выпускников профучилищ не идут работать по специальности после окончания учебы
  • Сейчас мы тратим три года на обучение людей навыкам, которым можно научиться за полгода

В 2018 году в рамках концепции образования будущего в Эстонии была предложена идея о том, что гимназическое образование может быть доступно каждому. На прошлой неделе стало ясно, что сорок процентов выпускников профессиональных училищ не приступают к работе по специальности после окончания учебы, при этом количество взрослых учащихся профучилищ, уже имеющих профессиональное образование, значительно возросло, пишет Рауль Эаметс, главный экономист Bigbank.

Зачастую, обучаясь в ПТУ, люди склонны ориентироваться на свои личные интересы, находящиеся за пределами их привычной сферы деятельности. Этот тип образования называется «образованием по интересам». Я бы пока оставил в стороне более подробное рассмотрение такого типа образования. Главный же вопрос тут заключается в том, должен ли человек, уже имеющий какое-то образование и специальность, иметь возможность получить новую специальность бесплатно, или же за обучение ей нужно взимать плату.

Однако проблема в том, что выпускники заведений профессионального образования не идут работать по специальности, при этом среди них больше безработных, чем, например, среди выпускников гимназий. Профессиональное образование должно быть еще одной областью образования наряду с высшим образованием, дающей человеку профессиональные навыки, то есть это должно быть образование, непосредственно ориентированное на потребности рынка труда. Однако когда люди после окончания профучилища остаются безработными или не работают по специальности, создается впечатление, что у нас где-то что-то не так.

Где зарыта собака? Когда мы рассматриваем профессиональное образование как вариант места обучения после основной школы, то это, как правило, второй или, того хуже, третий вариант. Сначала ученики пытаются попасть в элитную школу или в государственную гимназию своего уезда. Если это не сработает, подойдет и какая-нибудь гимназия более низкого ранга, а если вы не сможете и туда попасть, тогда вам придется подумать о профессиональном училище. Конечно, так происходит не со всеми молодыми людьми, но, похоже, это доминирующая модель поведения.

Кроме того, важен тот факт, что профучилище зачастую является ближайшим к дому учебным заведением, и зачастую у семьи просто нет достаточно денег, чтобы отправить ребенка в школу куда-то далеко. Результат - вынужденный выбор, встающий перед 16-летним подростком. Теперь ему предстоит выбрать, какую профессию он хочет приобрести и кем он может стать в будущем. Неужели мы всерьез ожидаем, что 16-летний выпускник основной школы знает это?! По личному опыту знаю, что зачастую даже выпускники гимназий не понимают точно, кем они хотят быть. Поэтому вместо этого они едут в Ирландию работать няней или в Австралию собирать бананы, и, может быть, только тогда приоритеты в жизни начнут вставать на свои места.

Насколько масштабна эта проблема, сколько выпускников основной школы идут в профучилища? Я основываюсь на статистике, приводившейся несколько лет назад. 71 процент выпускников основной школы выбирают гимназию, а 26 процентов идут в профучилище. Только восемь процентов профессиональных училищ, чье окончание предполагает и получение среднего образования, продолжают получать высшее образование.

Это признак того, что для многих профучилище может оказаться тупиком; среднее образование, полученное в профучилище, не совсем такого же качества, как среднее образование, полученное в гимназии. Если мы посмотрим на тех, кто идет учиться в профучилища, то увидим, что 83 процента выбирают профессиональное образование после основной школы, тогда как только 17 процентов идут в профессиональные училища, уже имея среднее образование.

Так, может, здесь и зарыта собака. Развитие технологий и инноваций требует, чтобы на рынке труда были люди, владеющие компьютерными навыками, способные выполнять определенный анализ, владеющие языками. Это высококвалифицированные специалисты, которые должны иметь либо полученное после школы среднее профессиональное образование, либо прикладное высшее образование. Я согласен, что у нас есть и более простые профессии, такие, как складской работник, оператор службы поддержки клиентов или кассир. Однако сегодня мы готовим секретарей или складских работников в училищах в течение трех лет! Это значит, что мы тратим три года на обучение навыкам, которые можно приобрести за полгода.

Так каким же должно быть решение? В 2018 году в озвученной в Эстонии концепции видения будущего образования была предложена идея введения обязательного среднего образования для всех. Ну, почти для всех, поскольку около 10-15 процентов молодых людей могут не справиться с учебой в сегодняшних гимназиях. Но их не надо удерживать где-то в системе на два-три года, если кому-то за полгода можно дать необходимые знания, с которыми они смогут успешно справляться на рынке труда. Это можно сделать через существующую систему профессионального образования, но предприятия могли бы заниматься этим и самостоятельно.

В любом случае, многие компании уже и так это делают. Выпускник гимназии оказывается значительно более зрелым и сведущим в выборе своего будущего, чем сегодняшний выпускник основной школы. После окончания гимназии он может решить, продолжать ли обучение в профучилище, в университете или сразу выйти на рынок труда. Мы помещаем молодых людей в резервуар, где они должны решить, чем они хотят заниматься в будущем, а затем удивляемся, почему так много людей не работают по той профессии, которую они изучали. Я этим совершенно не удивлен.

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