МНЕНИЕ ⟩ Наше профобразование не ориентировано на потребности рынка труда

Так, может, здесь и зарыта собака. Развитие технологий и инноваций требует, чтобы на рынке труда были люди, владеющие компьютерными навыками, способные выполнять определенный анализ, владеющие языками. Это высококвалифицированные специалисты, которые должны иметь либо полученное после школы среднее профессиональное образование, либо прикладное высшее образование. Я согласен, что у нас есть и более простые профессии, такие, как складской работник, оператор службы поддержки клиентов или кассир. Однако сегодня мы готовим секретарей или складских работников в училищах в течение трех лет! Это значит, что мы тратим три года на обучение навыкам, которые можно приобрести за полгода.

Так каким же должно быть решение? В 2018 году в озвученной в Эстонии концепции видения будущего образования была предложена идея введения обязательного среднего образования для всех. Ну, почти для всех, поскольку около 10-15 процентов молодых людей могут не справиться с учебой в сегодняшних гимназиях. Но их не надо удерживать где-то в системе на два-три года, если кому-то за полгода можно дать необходимые знания, с которыми они смогут успешно справляться на рынке труда. Это можно сделать через существующую систему профессионального образования, но предприятия могли бы заниматься этим и самостоятельно.

В любом случае, многие компании уже и так это делают. Выпускник гимназии оказывается значительно более зрелым и сведущим в выборе своего будущего, чем сегодняшний выпускник основной школы. После окончания гимназии он может решить, продолжать ли обучение в профучилище, в университете или сразу выйти на рынок труда. Мы помещаем молодых людей в резервуар, где они должны решить, чем они хотят заниматься в будущем, а затем удивляемся, почему так много людей не работают по той профессии, которую они изучали. Я этим совершенно не удивлен.